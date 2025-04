Superbe match cette nuit au Madison Square Garden de New York, pour l’ouverture de ces Playoffs 2025. Longtemps les jeunes Pistons ont tenu et même semblé être sur la bonne voie, mais une terrible accélération new-yorkaise leur coûte finalement le match. La série s’annonce passionnante !

Qu’elle est belle et rafraichissante cette équipe de Detroit. A deux doigts ce soir de créer la première surprise de ces Playoffs, mais ça c’était avant la bourrasque.

Avant cela, on avait assisté à une première mi-temps en mode passe d’arme, avec d’un côté Tobias Harris qui jouait comme Paul George 2019, et de l’autre un OG Anunoby qui jouait comme OG Anunoby 2025. 22 points à la mi-temps pour la Tob (bizarre), 19 pour OG le OG, et avec un duo Malik Beasley – Dennis Schroder inspiré en sortie de banc, les rapides problèmes de faute d’Ausar Thompson et Jalen Duren ou la relative maladresse de Cade Cunningham étaient donc bien compensés par d’autres dangers.

57-55 Knicks à la mi-temps, le Madison hurle mais par séquence seulement, et au troisième quart les joueurs de JB Bickerstaff continue leur pressing. Rotations resserrées pour les uns, rotations comme d’hab pour les autre suivez mon regard, mais c’est pourtant un remplaçant qui va sonner le clairon de la révolte pour les Bockers. Cameron Payne pour ne pas le nommer, meilleur danseur que basketteur si on veut trashtalker, mais c’est bien lui qui réveille un peu tout le monde et qui va initier un terrible run des Knicks…

La bourrasque nous voilà.

De 98-90 Pistons à neuf minutes de la fin du match à 98-111 Knicks il n’y a qu’un pas ou plutôt quatre minutes. 8 points pour Cam Payne, 8 pour Jalen Brunson et Josh Hart qui enfonce le clou, pendant 250 secondes les Pistons mulitplient les ballons perdus, les contre-attaques encaissées et les temps-morts pris pour rien. Le Madison vrombit, le match vient de tourner. Les Latrell Sprewell, Pat Ewing, John Starks et autres Bernard King ont le sourire, les Pistons n’ont pas démérité loin de là mais les Knicks ont appuyé là où ça fait mal, au bon moment, à l’ancienne.

Victoire 123-112 des Knicks, Jalen Brunson termine sa soirée avec 34 points et 8 passes, et nous on va tranquillement cocher les dates des matchs de cette série, juste au cas où. Tiens ils sont là, téma la passe dé.