TrashTalk déclare la meilleure période de l’année ouverte ! Après six mois de combat intense, la saison régulière a rendu son verdict. Les seeds sont actés, les match-ups commencent à se dessiner et tout le monde a sa petite idée sur l’équipe qui prendra la suite des Celtics, champions en 2024. Attention à l’upset dans une ligue plus ouverte que jamais. Comme d’habitude, le média préféré de votre joueur préféré vous fera vivre l’intégralité des Playoffs NBA 2025 avec des previews complètes de chaque série, des récaps de chaque match et du poulet en bonus pendant les deux mois qui viennent. Suivez le guide !

TrashTalk Bracket Contest 2025, le grand jeu des Playoffs

Que seraient les Playoffs sans le traditionnel TrashTalk Bracket Contest ? 16 équipes, deux Conférences, un maximum de Game 7 sur la route du sacre pour le futur champion NBA 2025. Mais une question reste en suspend, qui devinera le tableau parfait ? Vous connaissez la règle, on brainstorme, on suit son instinct et on poste son petit bracket avant le début du play-in sinon c’est trop facile. Cette année, il y a 5000€ à gagner ! Ça vaut le coup de se craquer, non ?

🚨 ALERTE GÉNÉRALE !!

LE TRASHTALK BRACKET CONTEST EST OUVERT !!

➡️ https://t.co/aOOHgHYJBb

➡️ https://t.co/aOOHgHYJBb

REMPLISSEZ VOTRE TABLEAU DES PLAYOFFS DÈS MAINTENANT !! 💰 pic.twitter.com/dboJu0Vop9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2025

Play-In Tournament

Conférence Ouest – Game 1 : Golden State Warriors (7) – Memphis Grizzlies (8) , dans la nuit de mardi 15 à mercredi à 4h

– , dans la nuit de mardi 15 à mercredi à 4h Conférence Ouest – Game 2 : Sacramento Kings (9) – Dallas Mavericks (10) , dans la nuit de mercredi 16 à jeudi à 4h

Conférence Ouest – Game 3 : perdant Game 1 – Gagnant Game 2, dans la nuit de vendredi 18 à samedi 19



Conférence Est – Game 1 : Orlando Magic (7) – Atlanta Hawks (8) , dans la nuit de mardi 15 à mercredi à 1h30

Conférence Est – Game 2 : Chicago Bulls (9) – Miami Heat (10) , dans la nuit de mercredi 16 à jeudi à 1h30

Conférence Est – Game 3 : perdant Game 1 – Gagnant Game 2, dans la nuit de vendredi 18 à samedi 19

Le 1er tour des Playoffs

Conférence Est

Cleveland Cavaliers (1) – Play-in #2 (8) : 0-0

Game 1 : Cleveland Cavaliers – Play-in #2, dimanche 20 avril

Cleveland Cavaliers – Game 2 : Cleveland Cavaliers – Play-in #2

Cleveland Cavaliers – Game 3 : Play-in #2 – Cleveland Cavaliers

Play-in #2 – Cleveland Cavaliers Game 4 : Play-in #2 – Cleveland Cavaliers

Play-in #2 – Cleveland Cavaliers Game 5 : Cleveland Cavaliers – Play-in #2 *

Cleveland Cavaliers – * Game 6 : Play-in #2 – Cleveland Cavaliers *

Play-in #2 – Cleveland Cavaliers * Game 7 : Cleveland Cavaliers – Play-in #2 *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Boston Celtics (2) – Play-in #1 (7) : 0-0

Game 1 : Boston Celtics – Play-in #2, dimanche 20 avril

Boston Celtics – Game 2 : Boston Celtics – Play-in #1

Boston Celtics – Game 3 : Play-in #1 – Boston Celtics

Play-in #1 – Boston Celtics Game 4 : Play-in #1 – Boston Celtics

Play-in #1 – Boston Celtics Game 5 : Boston Celtics – Play-in #1 *

Boston Celtics – * Game 6 : Play-in #1 – Cleveland Cavaliers *

Play-in #1 – Cleveland Cavaliers * Game 7 : Boston Celtics – Play-in #1 *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) : 0-0

Game 1 : New York Knicks – Detroit Pistons, samedi 19 avril

New York Knicks – Game 2 : New York Knicks – Detroit Pistons

New York Knicks – Game 3 : Detroit Pistons – New York Knicks

Detroit Pistons – New York Knicks Game 4 : Detroit Pistons – New York Knicks

Detroit Pistons – New York Knicks Game 5 : New York Knicks – Detroit Pistons *

New York Knicks – * Game 6 : Detroit Pistons – New York Knicks *

Detroit Pistons – New York Knicks * Game 7 : New York Knicks – Detroit Pistons *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) : 0-0

Game 1 : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks , samedi 19 avril

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks Game 2 : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks Game 3 : Milwaukee Bucks – Indiana Pacers

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers Game 4 : Milwaukee Bucks – Indiana Pacers

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers Game 5 : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks *

* Game 6 : Milwaukee Bucks – Indiana Pacers *

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers * Game 7 : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Conférence Ouest

Oklahoma City Thunder (1) – Play-in #2 (8) : 0-0

Game 1 : Oklahoma City Thunder – Play-in #2, dimanche 20 avril

Oklahoma City Thunder – Game 2 : Oklahoma City Thunder – Play-in #2

Oklahoma City Thunder – Game 3 : Play-in #2 – Oklahoma City Thunder

Play-in #2 – Oklahoma City Thunder Game 4 : Play-in #2 – Oklahoma City Thunder

Play-in #2 – Oklahoma City Thunder Game 5 : Oklahoma City Thunder – Play-in #2 *

Oklahoma City Thunder – * Game 6 : Play-in #2 – Oklahoma City Thunder *

Play-in #2 – Oklahoma City Thunder * Game 7 : Oklahoma City Thunder – Play-in #2 *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Houston Rockets (2) – Play-in #1 (7) : 0-0

Game 1 : Houston Rockets – Play-in #2, dimanche 20 avril

Houston Rockets – Game 2 : Houston Rockets – Play-in #1

Houston Rockets – Game 3 : Play-in #1 – Houston Rockets

Play-in #1 – Houston Rockets Game 4 : Play-in #1 – Houston Rockets

Play-in #1 – Houston Rockets Game 5 : Houston Rockets – Play-in #1 *

Houston Rockets – * Game 6 : Play-in #1 – Houston Rockets *

Play-in #1 – Houston Rockets * Game 7 : Houston Rockets – Play-in #1 *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) : 0-0

Game 1 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves , samedi 19 avril

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves Game 2 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves Game 3 : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers Game 4 : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers Game 5 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves *

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves * Game 6 : Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers *

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers * Game 7 : Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) : 0-0

Game 1 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers , samedi 19 avril

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers Game 2 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers Game 3 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets Game 4 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets Game 5 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers *

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers * Game 6 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets *

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets * Game 7 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers *

* si nécessaire

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.