La mission était loin d’être une partie de plaisir pour les Warriors, de nouveau jetés dans les griffes des turbulents Rockets et ce privés de Jimmy Butler, blessé lors du Game 2. Mais ces Guerriers en ont vu d’autres.

Cette série va laisser des traces, quoiqu’il arrive.

On l’a appris quelques minutes avant la rencontre : pas de Jimmy Butler pour ce Game 3, et des Warriors qui allaient être passés au crible par des Rockets dont l’agressivité est la force n°1.

Résister à l’intensité proposée par les Texans, voilà le défi à relever pour les joueurs de Steve Kerr. Spoiler, direct, ils l’ont fait, plus que bien même, encaissant les chocs avec sérieux tout en remettant leur destin dans les mains d’un homme : Stephen Curry. Un incroyable Steph Curry, auteur sur ce match d’une fiche à 36 points, 7 rebonds et 9 passes, mais un Steph Curry qui a longtemps été très seul sur ce Game 3.

pic.twitter.com/wuPCq3f1xW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2025



Pas rassasié en deuxième mi-temps, le Chef va néanmoins recevoir l’assistance non-négligeable de Buddy Hield dans un premier temps, puis de Gary Payton II ensuite, lequel va initier le run final, celui qui va mettre définitivement les Rockets dans les choux. Dillon Brooks sorti pour six fautes, pas de leader émergeant cette nuit, une soirée raté pour Houston, sans véritable fail mais sans frisson, là où Steph s’est occupé de le ramener pour les Dubs, pendant que Draymond Green entre autres se parait de son plus bel habit de DPOY.

Avec une victoire, une soirée de plus à garder Butler au frais et sans blesser personne, les Warriors ont clairement réussi leur soirée et ils gardent l’avantage du terrain dans cette série âpre et défensive. Une série dont seul un vrai génie peut avoir les clés, et pour l’instant ce génie se nomme Steph Curry.