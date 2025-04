Pas de Jimmy Butler ? No problem, le Chef peut se dédoubler. Insaisissable et au coeur du jeu, Stephen Curry a été cette nuit un problème insoluble pour les Rockets. Le genre de match qu’une légende du jeu est capable de proposer quand son équipe en a besoin, rien de bien étonnant finalement.

Fan ou non des Warriors, qu’est-ce qu’on l’aime cette petite musique. Cette symphonie. Cet air incroyable que Stephen Curry nous joue bien souvent, depuis plus de quinze ans maintenant.

Un dribble, deux dribbles, pas besoin de dribble. Protège-dent sorti puis rentré puis sorti puis rentré, sourire face caméra, bras ballants mais concentration à 100%. Stephen Curry c’est un show à lui tout seul et cette nuit, sans Jimmy Butler à ses côtés, sans son Robin, il a fallu faire plus, encore plus.

36 points à 12/23 au tir dont 5/13 du parking, 7/8 aux lancers, 7 rebonds, 9 passes, 1 steal et 2 contres en 41 minutes

Alors Steph a fait, il a fait encore plus que d’habitude. Tellement qu’il en a rendu son équipe trop dépendante en première mi-temps, souci résolu en deuxième grâce à la défense du duo Payton / Green notamment. Un enchainement de trois énormes tirs du parking au deuxième quart, une dernière surchauffe en fin de match, et globalement ce sentiment de domination sur le match, de l’avoir vu – ce match – d’un œil supérieur, loin des problèmes que Fred Van Vleet et Amen Thompson ont essayé de lui causer.

Car il était attendu le pépère, mais le Chef n’est pas comme n’importe quel joueur. Il ne suffit pas de décréter que ce ne sera pas sa soirée pour que ce ne le soit pas, et bien souvent d’ailleurs c’est vous qui passerez un mauvais moment. Une victoire de plus pour le Chef, que faire de plus à part s’incliner… et mater ses highlights.

STEPH PUTS ON A SHOW IN THE BAY 💯🙌

🏀 36 PTS

🏀 9 AST

🏀 7 REB

🏀 5 3PM

🏀 2 BLK@warriors take a 2-1 series lead! pic.twitter.com/v9QtUxlGQU

— NBA (@NBA) April 27, 2025