En conférence de presse d’après-match, Victor Wembanyama a été fleuve dans ses déclarations. Sur sa situation après la qualification de San Antonio en Finales NBA, sur ses coéquipiers, sur la suite immédiate du programme des Spurs… et même sur Gregg Popovich. On fait le point !

Les émotions sont intenses et multiples. Bonheur, soulagement, détermination, fierté, plaisir. Victor Wembanyama a beaucoup discuté en conférence de presse après la victoire des Spurs dans le Game 7 face au Thunder. En commençant par rappeler la chance absolue d’être dans la situation de jouer pour le titre à seulement 22 ans.

« Avoir une chance de jouer pour le Larry O’Brien Trophy (le titre NBA), c’est l’opportunité d’une vie, c’est un rêve qui se réalise. On ne sait jamais si ça va se reproduire. C’est difficile à décrire avec des mots. C’est presque comme si c’était le sens de ma vie. »

Et l’Alien à faim, expliquant – à l’instar d’un Michael Jordan en son temps, même s’il faut montrer beaucoup de prudence lorsque l’on mentionne ce nom pour le comparer – qu’il est malade de victoire.

« Toutes ces heures de travail, c’est pour vivre ce genre d’émotions. Je veux tellement gagner. C’est comme si ma vie en dépendait. »

Concernant ses coéquipiers, qui pour certains ont eu un impact majeur sur la rencontre, il a tenu à saluer tout le groupe mais particulièrement Julian Champagnie (20 points dont le tir à 3-points décisif), et Luke Kornet, auteur d’un contre énorme sur Isaiah Hartenstein qui a fait basculer la dynamique du match au meilleur moment.

« Il y a tellement de gars qui ont step-up. Mon dieu. C’est une chance irréelle. Ma vie est incroyable. Le fait de côtoyer ces gars-là, gagner avec ces gars que j’aime tellement, c’est incroyable. Je suis tellement fier de Luke, tellement heureux. C’est la définition d’un winning play. De celui qui en veut le plus. Et Julian a été incroyable, il mérite tout ce qui lui arrive. C’est le genre de gars pour qui on est prêt à se jeter sur le terrain, car il donne tout. Et son histoire est incroyable aussi : il a été coupé en NBA il y a quelques années. Il a eu des moments difficiles, mais il s’est accroché et a poussé son équipe en Finales NBA. »

Dans l’immédiat, le joueur ne peut pas s’empêcher de savourer, même s’il va vite falloir tourner la page et attaquer le dossier Knicks, adversaire des Finales NBA qui commenceront mercredi.

« Impossible de pas savourer. Trop trop dur. Mon réservoir à émotions est pas encore assez grand, ça déborde. Faudra se reconcentrer très bientôt mais pour l’instant, c’est un plaisir incroyable. Le plus fou, c’est que je veux refaire ça 20 fois de plus. Espérons que ça ne devienne pas une addiction, à moins que ce soit déjà le cas. »

Pour finir, sa priorité numéro 1 est d’appeler son mentor en NBA, Gregg Popovich, refusant de parler en son nom sur la signification de cette victoire pour l’ex-gourou des Spurs. Pour débriefer cette soirée extraordinaire, pour en tirer des enseignements, pour préparer une suite qui s’annonce quoi qu’il arrive particulièrement difficile.