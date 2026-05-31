Victor Wembanyama élu MVP des Finales de Conférence Ouest !

C’est historique ! À seulement 22 ans, et pour la première fois de son histoire, Victor Wembanyama est élu MVP des Finales de la Conférence Ouest ! Pour sa première campagne de Playoffs, Wemby est en train de marquer l’histoire et de réaliser l’impossible. WEMBY MVP, ces deux mots sont enfin associés.

Le résumé du match, ici !

WEMBY EST ÉLU MVP DE LA FINALE DE LA CONFÉRENCE OUEST !!!

IL A 22 ANS !!!

TOP 3 MVP DE LA SAISON

DÉFENSEUR DE L’ANNÉE

MVP DE LA FINALE DE CONF

FINALE NBA POUR SES 1ERS PLAYOFFS pic.twitter.com/Q7WBFxW6F0

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Oui, messieurs, dames, vous avez bien lu. Primo : les Spurs sont en Finales NBA. Deuzio : Victor Wembanyama est élu MVP des Finales de la Conférence Ouest à seulement 22 ans. Le Français a tourné à 18 points, 9 rebonds, 2 passes et 1 contre sur cette série face à OKC, mais c’est surtout par son impact et son attitude que ce trophée lui revient légitimement.

Sur le premier Game 7 de sa carrière, Victor a envoyé 22 points, 7 rebonds, 1 contre, 1 interception en jouant 42 minutes ! Big Game pour lui qui n’a pas semblé ressentir la pression et qui a pesé quand il a fallu en se reposant sur ses coéquipiers lorsqu’il a reçu sa cinquième faute en milieu de quatrième quart. Un match plein de maturité, le match de la « confirmation » aurait-on presque envie de dire malgré son âge encore difficile à assimiler avec une telle performance…

Wemby qui soulève son trophée de MVP de la finale de Conférence Ouest sur le parquet du Thunder putain mais quel FLEX BORDEL 😤😤😤😤😤 pic.twitter.com/Xo0jcy0Vpm

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L’Alien repousse les limites de l’imaginable et est en train de réaliser ce que peu ont réussi dans leur carrière dès sa troisième saison NBA, pour sa première campagne de Playoffs. Et tout ça avec maturité, leadership et une aura légendaire !

Il est bien évidemment élu à l’unanimité et n’a désormais plus qu’un seul objectif en tête : devenir champion NBA ! Et oui, cette phrase n’a jamais été aussi proche de devenir réalité… « job’s not finished », mais c’est le moment d’y croire !

« On a encore 4 victoires à aller chercher, le travail n’est pas terminé. Go Spurs go ! » pic.twitter.com/0O0RBpFwPF

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Victor, merci. Victor, bravo… il n’y a plus qu’à ramener la coupe à la maison maintenant face à des Knicks qui n’auront qu’une envie : gâcher la fête ! Une grosse bataille s’annonce, alors soyez prêts, parce que Wemby, lui, l’est !

Et vous pensez vraiment qu’on va ralentir sur Victor ?

Est-ce qu’on se rend compte de ce qu’on est en train de vivre là…?

Montez à bord. L’histoire est en cours.

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