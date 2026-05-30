Flashback : les héros inattendus des Game 7

Game 7 absolument IMMANQUABLE ce samedi soir (2h du matin) entre Spurs et Thunder. Alors oui cette échéance est souvent le rendez-vous des très grands, mais peut aussi parfois devenir le théâtre de performances incroyables signées par des joueurs inattendus. On vous a fait un petit top !

Shane Battier (Finales NBA 2013, Heat – Spurs)

Ses stats sur le Game 7 : 18 points, 6 sur 8 à 3-points

Revenons 13 ans en arrière pour ce premier arrêt de notre voyage. Le Heat vient d’arracher son Game 7 sur un tir à peine légendaire de Ray Allen. Et si sur cet ultime match, LeBron James a fait la chanson aux Texans pendant 45 minutes, il a aussi été parfaitement suppléé par un Shane Battier des très grands soirs.

Le vétéran de 34 ans à l’époque s’est mué en véritable sniper envoyant 6 bombinettes de loin en seulement 8 tentatives. Que des énormes filoches dont la dernière pour offrir 6 points d’avance aux siens à 3 minutes du buzzer final. La mire était réglée !

Kelly Olynyk (Demi-finale de Conférence Est 2017, Celtics – Wizards)

Ses stats sur le Game 7 : 26 points, 10 sur 14 au tir

Quelle époque cette rivalité entre Celtics et Wizards ! Les dingueries d’Isaiah Thomas, les coups de sang de Kelly Oubre Jr. Mais alors que ces deux franchises se disputaient une place pour affronter les Cavs de LeBron et Kyrie en Finale de Conférence, l’homme qui a permis aux C’s de l’emporter portait une crinière inné.

Kelly Olynyk a pesé de tout son poids sur ce Game 7 en y inscrivant 26 points tout en étant ultra efficace au tir (10 sur 14). Comme quoi, pas besoin de disloquer l’épaule d’un adversaire pour contribuer…

Kevin Huerter (Demi-finale de Conférence Est 2021, Hawks – Sixers)

Ses stats sur le Game 7 : 27 points, 7 rebonds, 10 sur 18 au tir

Décidément, le roux est à la mode dans ces Games 7 ! Malheureusement, la planète NBA a surtout retenu de cette série un layup refusé de Ben Simmons. Mais n’oublions pas que les Hawks ont créé l’exploit en remportant cette série au bout de 7 matchs. Et tout l’état de Géorgie peut remercier Kevin Huerter pour ça.

27 points et 7 rebonds à 10/18 a tir, un pur récital à mi-distance avec en plus les trois lancers qui contribuent à tuer le match avec 54 secondes restantes sur l’horloge. Du grand role-player !

Grant Williams (Demi-finale de Conférence Est 2022, Celtics – Bucks)

Ses stats sur le Game 7 : 27 points, 7 tirs primés derrière l’arc

Un Game 7 de demi-finale de Conférence comprenant Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Jaylen Brown, même Jrue Holiday, qui pourrait bien finir meilleur scoreur de la partie ? Grant Williams bien évidemment !

27 points dont 7 flèches plantées dans le cœur des Cerfs du Milwaukee depuis la ligne à 3-points. Les Bucks avaient fait le pari de le laisser arroser autant qu’il voulait. Bon bah force est de constater que Grant Williams les a bien fait raquer. Prenez un petit instant également pour apprécier Derrick White… avec des cheveux. Lointaine époque !

Buddy Hield (Premier tour de Conférence Ouest 2025, Warriors – Rockets)

Ses stats sur le Game 7 : 33 points à 9/11 du parking

Enfin dernier arrêt de notre périple et on continue sur le thème de l’artillerie derrière l’arc. Alors que les Warriors menaient 3-1 dans leur série du premier tour, ces jeunes Rockets ont fait le push pour décrocher une ultime manche. Golden State avait alors besoin d’un héros et ce fut ni le Chef Curry, ni son Robin Jimmy Butler, mais bien Buddy Hield.

33 points, 12 sur 15 au tir dont 9 sur 11 à 3-points. Une CLINIQUE depuis le parking (voire même la buvette de temps à autre) pour renvoyer Fred VanVleet et Alperen Sengun direction Cancun. Sacré Buddy Hield !