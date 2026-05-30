Pourquoi le Game 7 entre le Thunder et les Spurs est un match immanquable

La planète basket sera en ébullition samedi soir avec le Game 7 opposant le Oklahoma City Thunder aux San Antonio Spurs (2h du matin). Un match qui déterminera l’adversaire des New York Knicks en Finales NBA, mais tellement plus de choses encore. Voici cinq raisons qui rendent cette rencontre immanquable.

Parce que c’est le premier Game 7 de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a déjà vécu et accompli beaucoup de choses depuis son arrivée en NBA en 2023. Mais pour la toute première fois de sa vie de basketteur, l’Alien va jouer un Game 7 de Playoffs, qui plus est sur les terres du champion en titre.

C’est clairement le match le plus important de la carrière NBA de Wemby, peut-être même de sa carrière tout court (avec la finale des JO 2024). Le phénomène français a l’occasion de porter son équipe jusqu’en Finales alors qu’il dispute seulement sa première campagne de Playoffs, à 22 ans et dans sa troisième saison, ce qui représenterait un exploit quasiment inédit.

Wemby marquera-t-il une nouvelle fois les esprits ?

Il n’y a donc AUCUN PIVOT dans l’histoire de la NBA qui a mis plus de points que Wemby pour son premier run de Playoffs donc écoutez tout va bien.

Jokic et Kareem en ont mis 352, LeBron 400 et Boris Diaw (!!) 374 mine de rien avec les Suns ! https://t.co/PCFBU70sdK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2026

Parce que Shai Gilgeous-Alexander joue une partie de sa legacy

Double MVP en titre, champion NBA l’an passé et MVP des Finales, Shai Gilgeous-Alexander a tout gagné en NBA. Mais ses difficultés rencontrées face aux Spurs de Wembanyama et les accusations de flopping dont il fait l’objet fragilisent aujourd’hui son statut, lui qui a beaucoup à perdre dans ce Game 7.

Une défaite ce samedi et les critiques à son encontre seront décuplées, ternissant ainsi la legacy qu’il est en train de construire. Une victoire et il gardera l’opportunité de réaliser un exploit que seuls Michael Jordan et LeBron James ont accompli dans l’histoire de la NBA : être MVP, champion NBA et MVP des Finales pendant deux années consécutives.

« C’est le plus grand match de ma carrière » a déclaré SGA en sortie de Game 6. Le décor est planté.

« Tout va bien. Je suis prêt. C’est le plus grand match de ma carrière. »

SGA sur le Game 7 à venir. pic.twitter.com/SvxnEHIG0o

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Parce que le Thunder rêve d’une dynastie

Champion NBA en titre, le Thunder a logiquement abordé les Playoffs 2026 dans le costume de favori après une nouvelle saison régulière exceptionnelle (64 victoires). Et en cas de qualification en Finales NBA, ils se donneront l’opportunité de réaliser quelque chose qu’on n’a pas vu depuis la dynastie Warriors.

Cela fait en effet depuis 2018 qu’un champion NBA n’a pas réussi à défendre son titre. Six franchises ont essayé, six ont échoué. Le Thunder peut mettre fin à cette série cette année et ainsi construire sa propre dynastie. Mais pour cela, il faudra d’abord traverser l’obstacle Wembanyama.

En battant le Thunder à quatre reprises en saison régulière, les Spurs ont empêché Oklahoma City d’atteindre le record des Warriors 2016 (73 victoires). Empêcheront-ils aussi OKC de réaliser le doublé ? Si c’est le cas, plusieurs changements peuvent avoir lieu dans l’Oklahoma durant l’intersaison, surtout au vu des finances qui commenceront à peser beaucoup plus lourd…

Le Thunder est démoniaque en sortie de défaite.

Sur leurs 10 dernières défaites en Playoffs ?

10-0 Thunder, 10 victoires.

Soit la série se prolonge, soit elle s’arrête de la manière la plus brutale possible. pic.twitter.com/pt67mscPM6

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Parce que les Spurs peuvent écrire l’histoire

En début de saison, après une campagne à seulement 34 victoires, l’objectif des Spurs était de retrouver les Playoffs en intégrant possiblement le Top 6 de l’Ouest. Un objectif ambitieux pour une jeune équipe en apprentissage derrière le phénomène Wembanyama. Huit mois plus tard, ils sont à seulement un succès des Finales NBA.

Pour une équipe qui a aligné le plus jeune cinq majeur all-time des Finales de Conférence lors du Game 1 à Oklahoma City (22 ans et 346 jours), et dont la plupart des joueurs majeurs disputent leurs premiers Playoffs, cette ascension express (62 victoires en régulière) représente déjà un exploit exceptionnel. Mais San Antonio peut aller encore plus loin.

Dans une Ligue où les équipes sans expérience ont l’habitude de tomber lors des grosses batailles de Playoffs, les Spurs ont une occasion en or d’écrire l’histoire en se qualifiant pour les Finales, et se donner ainsi une chance d’être champion au mois de juin.

« En tant que groupe, on voulait ça. Ça y est c’est devant nous. On ressent que collectivement on est meilleurs que cette équipe (OKC). »

Stephon Castle pic.twitter.com/6pneJLevQh

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Parce qu’on attend ça depuis 2018

Un Game 7 en Finales de Conférence Ouest, ce n’est pas tous les ans. La preuve, cela fait depuis… 2018 qu’on n’a pas eu un match décisif (à l’Ouest) pour décrocher une place en Finales NBA.

Le dernier, c’était Rockets – Warriors il y a huit ans, quand James Harden tentait de faire tomber la dynastie Golden State emmenée par Stephen Curry et Kevin Durant. Ce match est resté dans l’histoire pour les… 27 tirs à 3-points manqués consécutivement par Houston, privé de Chris Paul au pire moment, qui avait l’occasion de l’emporter avant de craquer sous la pression.

Quel type de scénario nous réservent les dieux du basket pour le Game 7 de ce samedi ?

Le dernier Game 7 en finale de la Conférence Ouest ?

Les fans des Rockets, fermez les yeux…

2018, Golden State à Houston.

La cuisse de Chris Paul.

Les 27 tirs à trois points manqués.

La remontada des Warriors.

C’était une win à l’extérieur…! 👀 pic.twitter.com/ssALRLhWnS

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