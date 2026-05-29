Les règles anti-tanking validées par la NBA, Loterie nouvelle formule en 2027 !
Le 29 mai 2026 à 10:58 par Nicolas Meichel
Hier, la NBA a voté pour ou contre la mise en place de nouvelles règles anti-tanking à travers une réforme de la Loterie de la Draft. Sans surprise, ces dernières ont été validées, quasiment à l’unanimité.
C’était attendu, c’est désormais officiel.
Comme l’a indiqué l’insider Shams Charania (ESPN), le Board of Governors de la NBA (composé des 30 propriétaires de franchise) a voté à 29 contre 1 en faveur des nouvelles règles anti-tanking. Seuls les Memphis Grizzlies ont voté contre.
C’est donc officiel, les nouvelles règles anti-tanking ont été votées par la NBA.
Loterie nouvelle formule à partir de 2027 ! https://t.co/0m97BvYP4Y
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2026
La Loterie de la Draft NBA aura ainsi un tout nouveau visage à partir de 2027.
En gros, ce qu’il faut retenir :
- La Loterie passe de 14 à 16 équipes (ajout du #8 de chaque conférence).
- Mise en place d’une zone de relégation « 3-2-1 », qui donne moins de chances aux trois pires bilans de la saison régulière d’avoir le premier choix.
- Mêmes chances d’avoir le premier choix pour toutes les autres équipes non qualifiées en Playoffs ou au play-in.
En plus de ces mesures visant à réduire drastiquement le tanking en NBA, la Ligue n’hésitera pas à sanctionner plus durement les équipes (amendes, changer la position à la Draft…) qui continueront à perdre volontairement, selon Shams Charania.
On rappelle aussi qu’une même franchise ne pourra plus avoir le premier choix deux années de suite, ni trois choix de Top 5 pendant trois années consécutives.
Les nouvelles mesures anti-tanking, plus en détails
Ces nouvelles mesures ont été mises en place pour une durée de trois ans (2027, 2028, 2029) avant un nouvel ajustement potentiel si nécessaire.
Voici à quoi ressemblera la nouvelle Loterie (via @LevAkabas) : https://t.co/f5y0DYnieG pic.twitter.com/90WlcfezEF
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