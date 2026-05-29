Les règles anti-tanking validées par la NBA, Loterie nouvelle formule en 2027 !

Le 29 mai 2026 à 10:58 par Nicolas Meichel

Hier, la NBA a voté pour ou contre la mise en place de nouvelles règles anti-tanking à travers une réforme de la Loterie de la Draft. Sans surprise, ces dernières ont été validées, quasiment à l’unanimité.

C’était attendu, c’est désormais officiel.

Comme l’a indiqué l’insider Shams Charania (ESPN), le Board of Governors de la NBA (composé des 30 propriétaires de franchise) a voté à 29 contre 1 en faveur des nouvelles règles anti-tanking. Seuls les Memphis Grizzlies ont voté contre.

C’est donc officiel, les nouvelles règles anti-tanking ont été votées par la NBA.

Loterie nouvelle formule à partir de 2027 ! https://t.co/0m97BvYP4Y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2026

La Loterie de la Draft NBA aura ainsi un tout nouveau visage à partir de 2027.

En gros, ce qu’il faut retenir :

La Loterie passe de 14 à 16 équipes (ajout du #8 de chaque conférence).

Mise en place d’une zone de relégation « 3-2-1 », qui donne moins de chances aux trois pires bilans de la saison régulière d’avoir le premier choix.

Mêmes chances d’avoir le premier choix pour toutes les autres équipes non qualifiées en Playoffs ou au play-in.

En plus de ces mesures visant à réduire drastiquement le tanking en NBA, la Ligue n’hésitera pas à sanctionner plus durement les équipes (amendes, changer la position à la Draft…) qui continueront à perdre volontairement, selon Shams Charania.

On rappelle aussi qu’une même franchise ne pourra plus avoir le premier choix deux années de suite, ni trois choix de Top 5 pendant trois années consécutives.

Les nouvelles mesures anti-tanking, plus en détails

Ces nouvelles mesures ont été mises en place pour une durée de trois ans (2027, 2028, 2029) avant un nouvel ajustement potentiel si nécessaire.

Voici à quoi ressemblera la nouvelle Loterie (via @LevAkabas) : https://t.co/f5y0DYnieG pic.twitter.com/90WlcfezEF

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