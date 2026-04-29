Loterie de la Draft NBA : les nouvelles mesures anti-tanking se précisent…

Dans les tuyaux depuis des mois maintenant, la Ligue aurait trouvé son nouveau dispositif anti-tanking en modifiant les conditions de la Loterie de Draft. 16 équipes au lieu de 14, des probabilités encore plus lissées et des pénalités pour les trois plus mauvais élèves, on vous détaille tout ça.

« Nous allons régler ce problème. Point final. »

Voici ce qu’Adam Silver avait à dire sur le tanking il y a à peine plus d’un mois, et au moins, on ne peut pas lui reprocher de ne pas tenir ses promesses.

La Ligue a envoyé à ses 30 proprios de franchises une nouvelle réforme sur la Loterie de Draft appelée la « 3-2-1 Lottery » visant à abolir le tanking, et si un vote doit encore être tenu le 28 mai prochain pour valider tout ça définitivement, cette proposition aurait d’ores et déjà le soutien de beaucoup d’équipes selon les sources d’ESPN. Ce n’est plus qu’une question de temps !

The NBA has disclosed to its 30 GMs a singular new anti-tanking reform that expands the draft lottery to 16 teams, flattens odds, and have a relegation zone where the bottom 3 teams are penalized with fewer lottery balls for the No. 1 pick.

ESPN details: https://t.co/0Zs1OfktfP

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2026

Mais alors qu’est-ce que nous propose ce bon vieux Adam Silver ? En premier lieu, la Loterie passerait de 14 à 16 équipes, avec des probabilités bien plus lissées entre les équipes que ce que l’on a connu jusque-là.

Les équipes avec le plus de chances d’obtenir le 1st pick seraient les équipes non qualifiées pour les Playoffs, mais qui ne feraient pas partie des 3 pires équipes de la Ligue. Ces franchises recevraient trois balles de Loterie, tandis que celles du flop 3 n’en recevraient que deux, avec quand même une impossibilité de descendre en dessous du pick 12.

On rajoute à ça une balle de Loterie pour les perdants du match de Play-in entre septième et huitième de chaque Conférence, et nous voilà avec nos 16 équipes.

Cette pénalisation des trois pires équipes en leur offrant une balle de moins dans la Loterie vise à recréer un sentiment de compétition dans le bas de tableau, surtout en deuxième partie de saison, là où habituellement le fond de la Ligue se contente d’envoyer des lineups dramatiques.

Selon @ShamsCharania, avec cette nouvelle réforme les 16 équipes participant à la Loterie auront soit 3, soit 2, soit 1 balle lors du tirage au sort.

➡️ 3 chances pour les équipes non-qualifiées pour le Play-In et qui évitent la zone de relégation (soit du 4e pire bilan au 10e)… https://t.co/EOF9Lei5WY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026

Autre réforme qui va avec ce nouveau système, aucune équipe ne pourra décrocher le 1st pick deux années de suite, elles ne pourront pas non plus choper trois choix dans le top 5 sur trois années consécutives.

Beaucoup de changements donc avec ce nouveau système qui, s’il est voté le 28 mai prochain (il le sera), prendra effet dès la saison 2027 avant d’être renégocié en même temps que le CBA pour la saison 2030.

Est-ce que ce sera efficace, nul ne le sait encore, mais Adam Silver s’était mis en tête de changer les choses alors fallait bien finir par soumettre une idée. Plus qu’à attendre l’officialisation à la fin du mois de mai !

Source texte : ESPN