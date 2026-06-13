Malgré la terrible défaite du Game 4 à New York, et la situation très compliquée dans laquelle ils se trouvent (menés 3-1 par les Knicks), Victor Wembanyama et les Spurs pensent qu’ils ont ce qu’il faut pour réaliser une remontada historique.

Il y a dix ans, jour pour jour, les Cavaliers entamaient leur remontée fantastique en remportant le Game 5 face aux Warriors, la première de trois victoires consécutives jusqu’au titre suprême. Cleveland reste la seule équipe dans l’Histoire NBA à avoir remporté des Finales après avoir été menée 3-1. Les Spurs peuvent-ils les imiter en réduisant l’écart ce soir ?

San Antonio est face à une montagne, mais Victor Wembanyama pense qu’il peut la gravir avec son équipe.

« Avant tout, on en a la capacité. On a prouvé match après match que : personne nous bat, c’est nous qui nous battons nous-mêmes. La confiance, elle vient du fait qu’on sait qu’on a notre destin entre les mains. »

« Personne nous bat, c’est nous qui nous battons nous-mêmes ». Une affirmation qu’on peut difficilement contredire, tellement les Spurs ont enchaîné les boulettes dans ces Finales :

Il y a un univers parallèle dans lequel les Spurs sont en tête 3-1 en Finales NBA, à une victoire du titre.

🔸 Tu lâches le Game 1 dans le money-time alors que tu menais 65-51 dans le 3e

🔸 Finish abominable au Game 2 avec la perte de balle de Wemby

🔸 Défaite après 29 points… pic.twitter.com/F8mz6FBNDt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Sans manquer de respect aux Knicks, exceptionnels en matière de résilience et de solidité collective, les Spurs ont contrôlé la série la majorité du temps. La preuve en chiffres : San Antonio a mené au score pendant 133 des 192 jouées sur ces Finales NBA. Durant le Game 4, remporté par New York, les Knicks étaient en tête pendant seulement… 53,8 secondes face aux Spurs.

Victor Wembanyama et ses copains ont surtout failli dans les moments clés, quand il fallait conclure et être le plus lucide possible.

« On a l’impression de n’avoir sauté aucune étape car on a fait toutes les erreurs imaginables, et on en a tiré les leçons. Je compte sur le fait que nous allons apprendre de nos erreurs avant la fin de cette série, et appliquer (ce qu’il faut). » – Victor Wembanyama

C’est à la fois rageant pour San Antonio, mais aussi une source de confiance. S’ils évitent les trous d’air, s’ils arrêtent de se tirer des balles dans le pied, et exécutent proprement leur basket sur 48 minutes des deux côtés du terrain, les Spurs peuvent prendre le Game 5. Et peut-être même le Game 6. Et qui sait, pourquoi pas le Game 7.

La difficulté, c’est de garder cette régularité pas seulement sur un match, mais pendant trois matchs de suite. Physiquement comme mentalement, cela va nécessiter énormément d’énergie. Surtout contre une équipe des Knicks qui a les crocs et qui ne lâche jamais rien, eux qui sont à une petite victoire d’atteindre l’immortalité.

Les Spurs nous ont agréablement étonnés tout au long de la saison. Peuvent-ils le faire une dernière fois ?

« Tout le monde le dit (dans le groupe Spurs) : on va y arriver, on va le faire. »

Victor Wembanyama concernant la remontée du 3-1 lead des Knicks. pic.twitter.com/bcrPbWriQw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 12, 2026