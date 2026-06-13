Le 13 juin est une date particulière dans l’histoire de la NBA. Le 13 juin 2016, les Cavaliers se présentaient au Game 5 des Finales NBA avec un retard de 3-1 face aux Warriors. Personne n’avait jamais remonté un tel déficit en Finales. Pourtant, ce soir-là, face à des Warriors sortant d’une saison record à 73 victoires et destinés à conclure leur domination, tout change. 10 ans plus tard (jour pour jour), est-ce un signe avant le Game 5 de ce soir pour les Spurs ?

Le 13 juin 2016, à Oakland, les Cavs se présentent blessés, menés 3-1, faces à l’histoire. Portés par les 41 points de LeBron James et les 41 points de Kyrie Irving, Cleveland s’impose dans le Game 5 et revient à 3-2.

On this day in 2016:

Klay Thompson said LeBron got his feelings hurt.

LeBron and Kyrie responded with 41 points each.

Cavs forced Game 6.

One of the greatest revenge games in NBA history. pic.twitter.com/wRe01jHG4M

— Nugeee (@nunugieeee) June 13, 2026

Deux jours plus tard, les Cavs égalisent. Puis arrive le légendaire Game 7, le contre de LeBron sur Andre Iguodala, le tir à trois points de Kyrie et le premier titre de l’histoire de la franchise de l’Ohio. Dix ans plus tard, cette remontada reste unique.

June 19, 2016: Cavs win Game 7 over the the Warriors, completing a comeback from a 3-1 lead, to win title. pic.twitter.com/TlomFU1pzU

— This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) June 19, 2024

Un parallèle troublant avec San Antonio

Hasard du calendrier, en ce 13 juin 2026, les San Antonio Spurs se retrouvent dans une situation presque identique. Menés 3-1 par les New York Knicks en Finales NBA, les Texans disputent ce soir un Game 5 (à domicile) avec l’obligation de gagner pour survivre.

Il y a 10 ans, jour pour jour.

Je dis ça je dis rien. pic.twitter.com/GOpJn9PKP9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2026

En Finales NBA, une équipe menée 3-1 gagne très rarement la série. Cleveland demeure l’exception qui confirme la règle. Pour espérer reproduire l’exploit, San Antonio devra probablement s’appuyer sur la même recette que les Cavaliers en 2016 : une superstar dominante, une défense capable d’élever son niveau et une confiance inébranlable malgré les statistiques défavorables.

L’histoire est-elle prête à se répéter ?

Le sport adore les coïncidences. Le 13 juin 2016, Cleveland écrivait le début de l’un des plus grands chapitres de l’histoire du sport… le 13 juin 2026, San Antonio va tenter simplement de rester en vie. Hasard supplémentaire du calendrier ? Si cette série va en 7, le Game 7 se jouera le 19 juin… soit le même jour que le Game 7 d’il y a 10 ans (19 juin 2016) !

13 juin 2016 : menés 3-1 par les Warriors, les Cavaliers démarraient leur remontada historique en Finales NBA.

13 juin 2026 : menés 3-1 par les Knicks, les Spurs peuvent-ils en faire de même ? pic.twitter.com/ZpIQ51GmmL

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Personne ne pensait que les Cavaliers pouvaient renverser les Warriors il y a dix ans, et c’est précisément pour cette raison que leur exploit est entré dans la légende. Il y a 6 ans, on disait sur ce même site qu’on ne revivrait pas une telle série avant de nombreuses années… eh bien c’est l’heure pour les Spurs d’écrire l’histoire une nouvelle fois.