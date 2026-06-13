WNBA : Janelle Salaün (22 points) domine un duel à trois Françaises !

Deux rencontres ont animé les parquets WNBA cette nuit, dont un choc entre Golden State et Seattle comportant trois Françaises, et c’est Janelle Salaün qui s’en est le mieux sortie. 22 points et 7 rebonds pour la Valkyrie !

Les résultats de la nuit :

Washington Mystics – Toronto Tempo : 86-85

– Toronto Tempo : 86-85 Seattle Storm – Golden State Valkyries : 72-76

Janelle Salaün et Gabby Williams d’un côté, Dominique Malonga de l’autre. Ce déplacement des Valkyries à Seattle allait forcément être marqué par une tricolore, et à ce petit jeu là, c’est Janelle Salaün qui l’a emporté.

Janelle Salaün was pivotal in the @valkyries‘ road win against the Storm 🤩

She tied her career-high in points and three pointers with 22 PTS & 5 3PM!#WNBASeason30 | 2026 WNBA Commissioner’s Cup | @coinbase pic.twitter.com/qMePFNY4dN

— WNBA (@WNBA) June 13, 2026

L’ailière française a compilé 22 points (égalise son career-high) à 7 sur 14 au tir, 7 rebonds et 1 passe décisive en 33 minutes de jeu. Particulièrement volontaire derrière l’arc où elle a planté 5 bombinettes, « Ja » s’est même payé le luxe de planter une action à 4 points pour son premier panneton de la rencontre, avant de dérouler son basket, notamment quand Malonga la défendait. C’était du très solide, et ça permet aux Valks de repartir avec la victoire !

Gabby Williams, l’autre Valkyrie qui jouait d’ailleurs contre son ancien Storm, a elle planté 19 points malgré un peu de maladresse au tir (6 sur 16). Match plus difficile en revanche pour Dominique Malonga avec 9 points et 8 rebonds à 3 sur 10 au tir.

Dans l’autre match de la soirée, Washington s’est imposée au buzzer face à un Tempo de Toronto qui était revenu de 16 points de retard à 5 minutes de la fin. Heureusement pour les Mystics, Sonia Citron était aux affaires : fin d’incendie et victoire dans une salle bouillantissime !

SONIA CITRON WINS IT FOR WASHINGTON AT THE BUZZER!!!!! 🫨🚨 pic.twitter.com/USijejT1HA

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 13, 2026

Le programme de la nuit :