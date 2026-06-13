Victor Wembanyama et les Spurs d’un côté face aux New York Knicks de l’autre, c’est visiblement une affiche qui passionne l’Amérique. Les Finales NBA 2026 sont les plus regardées depuis la dernière danse de Michael Jordan en 1998 !

Les derniers chiffres viennent d’être publiés par Nielsen, et partagés par NBA on ESPN et Sports Media Watch :

20,9 millions de téléspectateurs en moyenne au Game 4, pic à 23,2 millions ;

Game 4 le plus regardé depuis les Finales 1998 ;

19,6 millions de téléspectateurs en moyenne sur les quatre premiers matchs.

Les Finales NBA 2026 surpassent ainsi les Finales 2017 (Warriors – Cavaliers, 19,4 millions) et sont les plus regardées après quatre matchs depuis Bulls – Jazz en 1998 (26,9 millions en moyenne).

Avec quasiment 21 millions de téléspectateurs en moyenne pour le Game 4 entre les Spurs et les Knicks, les Finales NBA 2026 sont les plus regardées depuis… 1998. (@nielsen)

Wemby X Knicks, ça fait un carton ! 🔥🔥 pic.twitter.com/MvNZ6PSKiy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2026

Si la méthodologie de mesure des audiences a quelque peu changé ces dernières années et peut booster certains chiffres (intégration des données issues des téléviseurs connectés et décodeurs), il ne fait aucun doute que la présence d’un Alien face à une équipe historique et aussi suivie que les New York Knicks passionne les fans. On rappelle que ces derniers attendent leur premier titre depuis… 1973. Et puis le produit sur le terrain est à la hauteur : que des matchs serrés, des scénarios de folie, un comeback historique au Game 4 et l’improbable game-winner d’OG Anunoby…

De quoi faire revenir les téléspectateurs pour le Game 5 de ce soir (Spurs – Knicks à San Antonio, 2h30 du matin), premier match à élimination de la série qui pourrait bien établir un nouveau record d’audience !