Giannis Antetokounmpo aux Celtics : la rumeur explosive qui gonfle !

En coulisses, le feuilleton Giannis Antetokounmpo semble entrer dans sa phase décisive. Selon plusieurs sources américaines, le dossier du double MVP pourrait connaître un énorme coup d’accélérateur d’ici quelques jours. Et si Miami reste aujourd’hui la destination la plus souvent évoquée, les Boston Celtics seraient désormais bien plus qu’un simple outsider. Et si le prochain chapitre de la carrière du Greek Freak s’écrivait finalement dans le Massachusetts ?

On annonçait il y a quelques jours que Miami était le grand favori pour accueillir Giannis Antetokounmpo. Mais depuis 24 heures, les signaux se multiplient autour de… Boston. Selon les dernières informations de Sam Amick et Marc Stein, Giannis serait « intrigué » à l’idée d’évoluer sous le maillot des C’s. Plus encore, le Grec serait prêt à s’engager sur le long terme en signant une extension de contrat avec les Celtics dans le cadre d’un éventuel trade.

La rumeur Celtics monte sur le dossier Giannis depuis 24h :

🔸 Giannis est « intrigué » à l’idée de jouer aux Celtics

🔸 Giannis serait prêt à signer une extension avec Boston

🔸 Jaylen Brown devrait être impliqué dans un trade à 3 équipes (vers Portland ? Atlanta ?)

Miami… pic.twitter.com/4bHjdCCwuE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2026

L’été de tous les changements à Boston ?

Si Boston veut réellement entrer dans la course, il faudra évidemment mettre un package colossal sur la table. Et un nom revient déjà avec insistance : Jaylen Brown.

Le MVP des Finales 2024 pourrait être la pièce centrale d’un échange à trois équipes. En effet, plusieurs franchises sont citées comme partenaires potentiels, notamment Portland, Atlanta ou New Orleans, afin d’aider Milwaukee à récupérer les joueurs, les jeunes talents et les choix de Draft recherchés par la franchise du Wisconsin. Mais aussi afin de permettre, dans le cas de NOLA, aux C’s de récupérer Trey Murphy III (contre éventuellement Derrick White)… l’été de tous les changements à Boston ?

The Celtics are trying to pull off acquiring Giannis Antetokounmpo and Trey Murphy III in a gigantic blockbuster framework.

Boston has reached out to the Pelicans to gauge interest on Jaylen Brown and/or Derrick White.

Murphy’s $27 million salary slides right into Boston’s TPE. pic.twitter.com/glcK4PW6cN

— Evan Sidery (@esidery) June 12, 2026

Une chose est sûre, les exigences des Bucks sont connues : Milwaukee ne veut pas simplement des choix de Draft. Les dirigeants souhaitent récupérer un mélange de joueurs confirmés capables d’être compétitifs immédiatement, de jeunes prospects à développer et d’actifs pour l’avenir.

Le Heat demeure aujourd’hui le favori dans l’esprit de nombreux observateurs. Pat Riley dispose de plusieurs jeunes joueurs intéressants, de Tyler Herro comme tête d’affiche et surtout du 13e choix de la Draft 2026, considéré comme un actif particulièrement précieux dans une cuvée annoncée très dense. Mais un package construit autour de Jaylen Brown pourrait rapidement devenir l’une des meilleures offres disponibles sur le marché… que ce soit pour le garder dans le roster ou pour le re-tradé afin d’en tirer le maximum d’assests !

À lire également : Giannis Antetokounmpo : le Heat grand favori pour un transfert avant la Draft ?

Le premier domino de l’été ?

Une chose semble de plus en plus claire : la question n’est plus vraiment de savoir si Giannis quittera Milwaukee. La véritable interrogation concerne désormais le moment où tout va s’accélérer.

Avec une Draft prévue dans moins de deux semaines et plusieurs franchises déjà à l’affût, les Bucks pourraient rapidement se retrouver sous pression pour conclure l’un des transferts les plus importants de l’histoire récente de la NBA… et ainsi changer la face de toute la ligue !

A potential Giannis Antetokounmpo trade framework involving the Celtics and Hawks:

Boston: Giannis + Myles Turner (TPE)

Atlanta: Jaylen Brown + Sam Hauser (TPE)

Bucks: No. 8 overall, No. 27 overall, Dyson Daniels, Jonathan Kuminga, Future 1st (via Boston) pic.twitter.com/5GvNsAtoK1

— Evan Sidery (@esidery) June 11, 2026

Et si Miami conserve une longueur d’avance, les Celtics sont désormais plus que jamais dans la course. L’idée d’associer Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo fait déjà saliver toute la NBA. Sur le papier, le duo formerait immédiatement l’un des tandems les plus dominants de la décennie, capable de verrouiller défensivement n’importe quelle équipe tout en produisant une puissance offensive considérable.

L’idée paraissait folle il y a encore quelques semaines. Aujourd’hui, elle ressemble de plus en plus à une possibilité réelle… l’été NBA n’a même pas encore commencé qu’il s’annonce déjà historique !

The soon to be new Celtics Duo pic.twitter.com/x7y9BR2LfW

— NBATRADERUMORS (@NBATRADERUMORS8) June 12, 2026