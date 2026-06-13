La Draft NBA 2026 approche à grands pas (23 juin) et c’est donc l’heure de s’intéresser de plus près aux meilleurs prospects de la cuvée. Parmi eux ? L’hyper talentueux Darryn Peterson, longtemps favori pour être sélectionné en numéro 1 mais qui a connu une année universitaire mouvementée.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans

19 ans Poste : arrière / combo guard

arrière / combo guard Équipe : Kansas

Kansas Taille : 1m96

1m96 Poids : 90 kilos

90 kilos Envergure : 2m07

2m07 Statistiques 2025-26 : 20,2 points (44% au tir, 38% à 3-points, 83% aux lancers-francs), 4,2 rebonds, 1,6 passe, 1,4 interception

20,2 points (44% au tir, 38% à 3-points, 83% aux lancers-francs), 4,2 rebonds, 1,6 passe, 1,4 interception Comparaison NBA : Devin Booker

Devin Booker Prévision TrashTalk : Top 2 à la Draft

Son parcours

Avant d’intégrer l’université de Kansas en 2025, Darryn Peterson était reconnu – quasiment à l’unanimité – comme le meilleur prospect de sa classe, pourtant très relevée avec des phénomènes comme AJ Dybantsa et Cameron Boozer. Cela vous donne un aperçu du talent du garçon.

Ayant grandi dans une famille de sportifs (son père a joué à l’université d’Akron, son frère joue en NFL), le natif de Canton dans l’Ohio a d’abord dominé le circuit amateur de son État, enchaînant les cartons au scoring – près de 30 points de moyenne – avec une facilité assez déconcertante. Peterson a reçu des offres universitaires dès l’âge de… 13 ans, preuve de son énorme potentiel.

Finaliste pour être élu « Ohio Mr. Basketball » en 2023, et leader des U16 de Team USA en compétition internationale cette année-là (médaille d’or au championnat des Amériques), Darryn a ensuite rejoint Huntington Prep (Virginie Occidentale) puis Prolific Prep (Californie), deux académies réputées dans la formation des jeunes talents. Peterson a ainsi poursuivi sa belle ascension : Meilleur Lycéen de l’Année 2025, McDonald All-American, co-MVP du McDonald’s All-American Game. De quoi recevoir plein de lettres de recrutement des meilleures universités US.

Darryn Peterson a finalement opté pour Kansas, le programme de Bill Self qui fait partie des plus prestigieux de la NCAA. Considéré comme « la meilleure recrue » de l’Histoire de l’université selon son coach, DP voulait utiliser sa saison freshman pour confirmer son statut de numéro 1 en vue de la Draft 2026. Mais sa campagne a été faite de hauts et de bas, principalement à cause de pépins physiques.

Victime de gros problèmes de crampes dès le camp d’entraînement (qui aurait été lié à un surplus de créatine), ainsi que des bobos aux ischios et à la cheville, Darryn Peterson n’a jamais vraiment pu exprimer tout son talent sur la scène universitaire. Certes, quand il était sur le terrain, l’arrière a fait du sale offensivement (plus de 20 points de moyenne), mais ce sont surtout ses absences (11 matchs ratés) et son temps de jeu limité qui ont fait parler tout au long de la saison.

Le flou constant concernant son état de santé, et cette vidéo virale (voir en dessous) où il avait lui-même demandé à son coach de sortir après un panier, ont provoqué doutes et questions. Sur sa condition physique d’abord, mais aussi sur son esprit de compétition, son amour du basket et même sa relation avec ses coéquipiers.

Bill Self on Darryn Peterson checking himself out:

“We’ve had this happen more than a couple of times. I thought he was good to go. We only got 18 minutes out of him. That’s disappointing, because he could’ve had a really big night.”

(via @TheFieldOf68)pic.twitter.com/8dJ1guefF6

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 19, 2026

Bref, la saison a été compliquée sur le plan physique et mental pour Darryn Peterson, bien que son immense talent de scoreur n’ait jamais été remis en question. L’élimination de Kansas dès le second tour de la March Madness n’a pas non plus aidé à rebooster sa cote.

Ses points forts

Talent de scoreur +++

Potentiel de playmaker

Futur two-way player ?

Parfois comparé à Kobe Bryant, et possédant une photo du Black Mamba sur son profil Instagram, Darryn Peterson est de la race des purs scoreurs : talent naturel, fluidité dans les mouvements, shooting, création de son propre tir… DP coche toutes les cases.

Ses 20 points de moyenne en 29 minutes par match à Kansas témoignent de ses facilités au scoring, surtout qu’il a beaucoup évolué sans ballon aux côtés du meneur Melvin Council Jr. Un signe encourageant : Peterson n’a pas besoin de dominer le ballon pour être productif offensivement. Avec 38% de réussite à 3-points, DP a fait étalage de son adresse extérieure (notamment en catch-and-shoot, sortie d’écran…), qui fera de lui une menace immédiate au plus haut niveau.

Darryn Peterson, considéré comme le plus gros talent offensif de la Draft, a enchaîné les ficelles au NBA Draft Combine.

19/25 au shoot à 3-points (spot-up / sans mouvement).

🔥🔥pic.twitter.com/lZXmmDvQ30

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2026

Ce qui faisait de Peterson le prospect #1 à sa sortie du lycée, c’était aussi et surtout sa capacité de création, d’abord pour lui mais aussi pour les autres. Il terrorisait les défenseurs en un-contre-un dans le périmètre, il était tranchant dans ses pénétrations pour aller finir au cercle, et savait servir ses coéquipiers après avoir attiré les défenses. Bref, une combinaison entre scoring et playmaking qui faisait saliver tous les scouts.

À lire : Darryn Peterson a marqué les esprits des scouts face à AJ Dybantsa

Si on en parle au passé, c’est parce que ses pépins physiques à Kansas l’ont limité dans tous ces aspects du jeu. Darryn Peterson ne faisait pas les mêmes différences balle en main, son efficacité au tir a souffert, il a eu des responsabilités très limitées au playmaking, et était bien moins explosif quand il fallait pénétrer et conclure dans la raquette. Ainsi, son impact offensif global a été un poil décevant par rapport à ce qu’on pouvait attendre.

Ceci étant dit, si ses problèmes de santé sont vraiment derrière lui comme il l’assure, Peterson peut devenir une arme redoutable à bien des niveaux en NBA. La preuve en quelques images :

Kansas Darryn Peterson pic.twitter.com/EO7qjoOJuc

— Pitless (@pitlessball) March 23, 2026

De l’autre côté du terrain, Darryn Peterson a l’avantage d’avoir un profil physique (1m96, 90 kilos, 2m07 d’envergure) pouvant lui permettre de peser positivement en défense, surtout qu’il possède de bonnes mains et une bonne capacité d’anticipation (1,4 interception en moyenne et 0,6 contre à l’université). Il a ainsi un vrai potentiel de two-way player sur les lignes arrières.

Ses points faibles

Doutes sur sa santé et durabilité

Les points faibles de Darryn Peterson ne concernent pas tellement son jeu, mais ce qui peut impacter son jeu. Parce que oui, le gros point d’interrogation qui continuera d’accompagner DP au moins jusqu’à son arrivée en NBA, concerne avant tout ses capacités physiques après les différents pépins qu’il a connus à Kansas.

Malgré quelques flashs, DP ne ressemblait pas vraiment à un athlète élite sous le maillot des Jayhawks, et cela a notamment impacté ses finitions au cercle, sa capacité à attaquer le panier et certaines prises de décision (ratio de 1,6 assist pour 1,6 perte de balle, c’est… pas bon).

En NBA, où tout va plus vite, où les adversaires sont tous plus athlétiques et où une saison dure 82 matchs et non 35 comme à l’université, on peut se demander comment se passera la transition pour Peterson (sur le plan physique surtout, car son jeu semble lui bien adapté à la NBA moderne). Son talent naturel en tant que shooteur/scoreur lui donne un plancher assez élevé, mais il devra retrouver l’explosivité de ses années lycée pour pouvoir exploiter son énorme potentiel.

Darryn Peterson’s playmaking numbers were flat out bad this year.

12.5 AST%

1.0 AST:TO

1.6 AST/G

And I really don’t care at all. He wasn’t perfect but was still very good at using his scoring gravity, making quick decisions, and finding open teammates. With Peterson excluded,… pic.twitter.com/7KAHNdHqde

— Tyler Metcalf (@tmetcalf11) June 4, 2026

Cela vaut pour l’attaque mais peut-être encore plus pour la défense. La mobilité, les capacités physiques, la répétition des efforts sont autant d’aspects qui sont indispensables pour être un vrai two-way player. Darryn Peterson a les outils pour être un défenseur solide, mais saura-t-il vraiment les exploiter ?

Ce qui va faire la différence

Son corps le laissera-t-il tranquille ?

C’est la question qui se pose tout naturellement concernant Darryn Peterson. Et la réponse a cette dernière déterminera peut-être si DP est un bon joueur en NBA ou une véritable superstar.

Beaucoup de choses ont été dites sur le garçon, concernant ses capacités physiques mais aussi sa personnalité, lui qui n’est pas le plus bavard. Certains l’ont même comparé à Kawhi Leonard pour les mauvaises raisons. La vérité, c’est que son talent peut mettre absolument tout le monde d’accord… à condition que son corps décide de coopérer au plus haut niveau.

« Sera-t-il à 100% ? Sera-t-il souvent sur le terrain ? Ce sont des questions que certains dirigeants NBA se posent. Car quand il n’est pas à 100%, il ne met pas la même pression sur le cercle que ce qu’il faisait au lycée. Et son potentiel est basé sur ce qu’il était capable de faire au lycée. Il y a aussi beaucoup de scepticisme sur cette histoire de créatine (concernant ses problèmes de crampes). » – Adam Finkelstein, responsable scouting chez CBS Sports

Projection NBA

Darryn Peterson est habituellement projeté dans le Top 2 de la Draft NBA 2026. Le scénario où il est sélectionné en premier devant A.J. Dybantsa n’est pas à exclure, mais ce dernier est favori pour être pick #1, considéré comme un choix « plus sûr » que DP.

Une autre raison pour laquelle les Wizards pourraient prendre Dybantsa plutôt que Peterson : le guard de Kansas a déclaré aux alentours de la Loterie qu’il était « un poste 1 qui joue son meilleur basket avec le ballon dans les mains ». Sachant que Washington a récemment récupéré Trae Young, le fit ne semble pas très naturel. Il y a donc de bonnes chances que Peterson atterrisse du côté d’Utah pour former un duo excitant avec Keyonte George sur le backcourt.

Attention quand même aux surprises : on rappelle que le Jazz possède dans son front office un certain Carlos Boozer, le père de Cam Boozer qui est projeté dans le Top 3 de la Draft 2026. Est-ce que ça peut influencer certaines décisions du côté de Salt Lake City ? Peut-être. On pourrait aussi assister à des transferts au sommet de la Draft, pouvant redistribuer les cartes. Utah est l’État où Dybantsa a passé une année de lycée ainsi que son année universitaire, de quoi pousser le Jazz à trade-up ?

Vous l’avez compris, rien n’est gravé dans le marbre à l’heure de ces lignes, mais on serait tout de même surpris de ne pas voir Darryn Peterson parmi les deux premiers choix.

Nació para usarla, para llenarla de gloria.

Darryn Peterson se perfila como la elección mas probable de Utah Jazz en el Draft.

Qué te parece?#TakeNote pic.twitter.com/wZ8y72Y1WF

— Los Utah Jazz (@UtahJazzEspanol) May 10, 2026