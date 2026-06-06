Profil Draft NBA 2026 – AJ Dybantsa : l’ailier destiné à s’envoler en premier ?

Dans moins de trois semaines, la Draft NBA 2026 se déroulera au Barclays Center de Brooklyn. Pour préparer l’événement, des profils de prospects vont être préparés sur votre site préféré. On commence avec AJ Dybantsa, probable premier choix le 23 juin prochain !

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans

19 ans Poste : Ailier

Ailier Équipe : BYU Cougars

BYU Cougars Taille : 2m06

2m06 Poids : 98 kilos

98 kilos Envergure : 2m14

2m14 Statistiques 2024-25 : 25,5 points à 51,0% au tir (33,1% à 3-points), 6,8 rebonds, 3,7 passes décisives et 1,1 interception (34,8 minutes de moyenne en 35 matchs)

25,5 points à 51,0% au tir (33,1% à 3-points), 6,8 rebonds, 3,7 passes décisives et 1,1 interception (34,8 minutes de moyenne en 35 matchs) Comparaison NBA : Jaylen Brown en plus grand, Tracy McGrady avec un meilleur potentiel défensif

Jaylen Brown en plus grand, Tracy McGrady avec un meilleur potentiel défensif Prévision TrashTalk : 1er choix

Son parcours

AJ Dybantsa est né en janvier 2007 à Boston dans le Massachussetts, mais a beaucoup bougé dans sa jeunesse, tout comme son père avant lui. Anicet Dybantsa est né au Congo et a vécu huit ans en France, la majorité du temps à Grigny dans l’Essonne. Ce qui explique pourquoi l’ailier est régulièrement de passage à Paris et comprend la langue (sans la parler).

Pour ceux qui se demandent s’il a un lien avec la France (bien qu’il représente les Etats-Unis sportivement) pic.twitter.com/Y3LInMqQ8D

— XV (@Xaavista) June 1, 2026

S’il est longtemps resté à moins de 45 minutes du TD Garden, à Needham, là où il a commencé sa carrière lycéenne dans le basketball, AJ a décidé de s’éloigner de ses racines dès 2023, alors qu’il n’avait que 16 ans. Direction Napa en Californie pour une deuxième saison dominante en High School.

Un an plus tard, nouveau déménagement direction l’Utah, sa nouvelle terre d’accueil. Il termine son lycée à Hurricane avant de rester pour son année universitaire à BYU (dans la ville de Provo).

Maintenant que le Utah Jazz possède le deuxième pick de cette Draft, AJ Dybantsa restera-t-il une troisième année consécutive dans le même État ?

Mais quelle qu’ait été son adresse postale, l’ailier a mis tout le monde d’accord au fil de son parcours. Il a collectionné a peu près toutes les récompenses qu’il était possible de remporter et a participé à tous les événement réputés chez les jeunes joueurs (McDonald’s All American, Nike Hoop Summit…). Il a aussi brillé en équipe nationale en étant élu MVP de la Coupe du Monde des – de 19 ans en 2025. Un diamant arrive en NBA !

Ses points forts

Scoreur exceptionnel

Qualités athlétiques exceptionnelles

Handle extrêmement propre

Des qualités de création pour les autres

En NCAA, AJ Dybantsa a réussi un exploit rare. En tant que Freshman (soit première année), il a été le meilleur scoreur de la Ligue. Mieux encore, il a créé un écart au classement puisque le deuxième de la liste, Jordan Riley, de quatre ans son aîné, a marqué deux points de moins par match en moyenne. Un exploit qui montre sa capacité d’adaptation, mais surtout ses qualités dingues lorsqu’il s’agit de mettre un ballon orange dans un panier.

Grâce à des qualités physiques exceptionnelles et un handèle de très haut niveau pour sa taille, l’ailier est capable d’attaquer le cercle avec régularité et efficacité. Que ce soit en allant à droite, à gauche, en s’arrêtant à mi-distance (même si son adresse peut s’améliorer, on y reviendra), il possède absolument tous les outils du driver ultime. Les défenseurs le savent, s’en méfient comme la peste et le crack de BYU sait s’en servir en provoquant de nombreuses fautes. Lors de sa saison NCAA, il tournait à plus de huit lancers-francs par match.

one of my favourite sells with aj dybantsa is his ability to attack downhill & use his midrange game to draw contact to get to the free throw line. pic.twitter.com/LHOc1LVanc

— riley ｼ (@rileyr_) June 4, 2026

Rapide, puissant et technique donc : tout ce qu’il faut pour déborder ses adversaires et finir au cercle que ce soit avec force ou délicatesse. Des qualités qui lui servent aussi en défense où, sur l’homme, il est un joueur difficile à passer, capable parfois de stops extrêmement spectaculaires.

Mais, pour en revenir à l’attaque, ce qui fait de lui un poison, c’est aussi sa capacité à mettre ses coéquipiers dans de bonnes situations. Dans l’Utah, AJ Dybantsa était souvent utilisé comme un « point forward » (soit un meneur de jeu depuis l’aile. Trois fois dans la saison, il a dépassé la barre des 8 passes décisives et montré la variété de son jeu de passes. Beaucoup de prospects forts scoreurs ont des oeillères à cet âge, ce n’est pas son cas.

Ses points faibles

Shoot extérieur en développement

Régularité défensive

Concentration

Le plus gros « problème » d’AJ Dybantsa est, pour le moment et sans aucun doute, son tir extérieur. Déjà, sa mécanique de tir peut changer subtilement sur quelques shoots ; suffisant pour faire s’enrayer la machine. Cette saison l’ailier a tourné à 33,1% à 3-points sur un volume relativement faible (4,2 tirs du parking sur 17,3 de moyenne). Ce qui est « rassurant », c’est que les pourcentages se sont globalement améliorés au fil de l’année (si l’on exclue ses six derniers matchs assez catastrophiques). La tendance est positive, la régularité pas encore et il est difficile de s’avoir s’il pourra rapidement s’habituer au range NBA.

À mi-distance, ce n’est pas encore parfait non plus. Bien mieux évidemment, il est déjà un grand danger, mais au vu des magnifiques situations qu’il sait se créer, il gagnerait à devenir encore plus létal, du moins s’il souhaite devenir l’attaquant ultime que beaucoup imaginent. Mais ces « défauts » amènent un constat positif : AJ Dybantsa a tourné à 25,5 points de moyenne sans avoir son shoot complètement développé, jusqu’où peut-il monter après de longues heures de travail d’adresse ?

The Pacers rank last in switch frequency & ducked under the fewest picks per 100 possessions of any team in the tracking era.

For a scheme that mandates chasing over, on whether AJ Dybantsa can blend in without necessarily standing out on defense: https://t.co/sQoyrs5mwS pic.twitter.com/vry36Uuhio

— Caitlin Cooper (@C2_Cooper) May 8, 2026

Comme dit précédemment, en défense, l’ailier a des grandes qualités et peut par moment être très dérangeant. Mais en NCAA, certaines de ses lectures et aides étaient passives et peu maîtrisées. Il a les outils pour être un formidable two-way player, pas encore la concentration et la régularité. Il s’est même parfois fait débordé sur des feintes assez visibles ou des cross pas si toniques, le tout avec une fâcheuse tendance à drop, qu’il ne pourra pas garder au plus haut niveau.

Ce qui va faire la différence

Le développement de son shoot, mi-distance comme extérieur

Pour le moment, le jeu élite offensif d’AJ Dybantsa se repose énormément sur sa capacité à pénétrer. Sauf que les défenseurs NBA sont plus physiques et rapides qu’en NCAA. Cela restera bien sûr une arme dans son jeu, mais plus difficile à utiliser avec un grand volume.

Il va falloir que l’ailier sache jouer plus loin du cercle pour écarter les défenses est ainsi avoir plus de place pour faire ce qu’il fait de mieux. Shooter de loin est devenu un élément indispensable à la panoplie d’un bon attaquant, encore plus venu de l’aile. Pour ne pas être vu comme un streaky shooter et rester dans la case d’un joueur comme RJ Barrett (excellent au demeurant, mais pas au niveau de ce qu’ambitionne l’ancien de BYU), faire tomber les tirs sera indispensable.

Scouts and draft evaluators questioned AJ Dybantsa’s playmaking and defense. What does he do? Gives you this stat-line 👇😭

26 PTS | 8 REB | 7 AST | 5 STL | 1 BLK.

pic.twitter.com/ynwKCskhw6

— NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) December 14, 2025

S’il y parvient, vous pourriez vous retrouver avec une sorte de Paul George encore plus physique, ce qui a de quoi donner quelques nuits blanches aux défenseurs adverses.

Projection NBA

Alors que la bataille avec Darryn Peterson faisait rage tout au long de la saison, l’ailier semble avoir dépassé son adversaire grâce à son profil plus safe que ce soit de part son niveau de jeu où sa santé. Son plancher semble plus haut et lui a pu jouer toute la saison sans trop de soucis physiques.

Les Wizards ont le premier choix et donc le plus probable à l’instant T est qu’il rejoigne la capitale dans une line-up très excitante avec notamment Trae Young, Alexandre Sarr et Anthony Davis, mais attention au Jazz. Utah a le deuxième pick et aimerait sûrement récupérer le nouveau représentant de la région. Est-ce qu’un trade entre les deux franchises est possibles si Washington apprécie autant un autre profil ? Wait and see…