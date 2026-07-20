Voir Lu Dort quitter Oklahoma City contre… presque rien, ça fait forcément bizarre. Aaron Wiggins, Isaiah Joe et désormais le meilleur stoppeur extérieur de l’équipe : le Thunder semble perdre des pièces importantes de son effectif champion. Pourtant, derrière ces départs se cache un plan parfaitement assumé. Sam Presti continue de jouer une partie d’échecs avec le nouveau CBA, et jusqu’à présent, difficile de lui reprocher son sens du business.

À première vue, l’échange a de quoi surprendre. Lu Dort, pilier de la franchise depuis 2019, membre de la First Team All-Defense en 2025 et titulaire lors du sacre NBA, s’envole vers Atlanta. En retour ? Aucun joueur, seulement trois seconds tours de Draft. Présenté comme ça, l’affaire ressemble presque à un cadeau fait aux Hawks… mais Sam Presti n’est pas du genre à improviser.

Plutôt que de laisser expirer la team option de Dort à 17,7 millions de dollars, le GM l’a activée avant de le transférer. Résultat : trois choix de Draft supplémentaires, une trade exception de 17 millions créée au passage, et surtout une énorme bouffée d’air financière.

Depuis le début de l’été, Oklahoma City a ainsi économisé près de 224 millions de dollars entre salaires et luxury tax, tout en récupérant sept picks de second tour et se positionne confortablement sous le fameux second apron.

Oklahoma City has now acquired seven second-round picks this offseason, shed $224 million in payroll and tax and positioned themselves comfortably under the second apron via the trades of Dort, Isaiah Joe and Aaron Wiggins.

Rather than simply declining Dort’s $17.7 million team… https://t.co/fYZO9pS8mj

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2026

Le nouveau CBA ne laisse plus de place aux sentiments

À l’heure où le nouveau CBA est beaucoup critiqué, la réalité est simple : Oklahoma City ne pouvait pas payer tout le monde.

Avec les énormes contrats de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren, la facture grimpe déjà très vite. Et un autre dossier arrive à grande vitesse : celui de Cason Wallace. Le jeune arrière sera bientôt éligible à une prolongation, et difficile d’imaginer le Thunder ne pas sortir le chéquier.

L’avènement de Cason Wallace poussait forcément Lu Dort dehors.

Cason a un contrat à négocier cet été et entre ses skills, son développement et son âge, difficile de voir la saison 2026/27 démarrer sans une belle extension de contrat pour lui.

OKC et Wallace, ça continue fort. pic.twitter.com/Dhu1Ib1IWo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2026

À 22 ans, lui aussi membre d’une All-Defensive team, excellent shooteur et en constante progression, Wallace représente clairement l’avenir de la franchise. Dans ce contexte, conserver Lu Dort à ce prix-là devenait presque impossible, mais le perdre sans contre-partie ? Faut pas déconner non plus. Le choix est donc dur sentimentalement, mais il est plus que logique économiquement.

Faire confiance à Sam Presti

Cette intersaison peut donner l’impression qu’Oklahoma City s’affaiblit. Aaron Wiggins est parti, Isaiah Joe aussi… maintenant Lu Dort. Pourtant, chaque mouvement répond à une logique bien précise. Le nouveau CBA oblige les meilleures équipes à faire des choix, et Sam Presti préfère les faire un an trop tôt qu’un an trop tard.

Vu de l’extérieur, envoyer un joueur comme Lu Dort contre « presque rien » peut sembler incompréhensible. Mais le dirigeant du Thunder a largement gagné le bénéfice du doute. Depuis des années, il anticipe plutôt qu’il ne subit, accumule les actifs, sécurise la flexibilité financière et parvient malgré tout à maintenir son équipe au sommet.

La prochaine étape ? Elle pourrait concerner Isaiah Hartenstein, lui aussi susceptible de devenir une victime collatérale de cette gestion ultra-rigoureuse.

Lu Dort

Aaron Wiggins

Isaiah Joe

Le Thunder ne pouvait pas garder tout le monde. C’est la dure loi du CBA, si t’es fort fort faut être créatif pour rester compétitif.

Isaiah Hartenstein pourrait suivre dans quelques mois, d’autres joueurs également, Sam Presti est au boulot.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2026

À Oklahoma City, les moves ne se jugent jamais au présent… Sam Presti joue toujours avec plusieurs coups d’avance. Alors, certes, le Thunder ne s’est pas renforcé aujourd’hui, mais s’est donné les moyens de continuer à gagner demain.