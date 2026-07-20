Lu Dort est parti… une page se tourne à Oklahoma City !

Après sept saisons passées à Oklahoma City, Lu Dort tourne une page immense de sa carrière. Envoyé aux Hawks dans un trade à trois équipes, le Canadien quitte la franchise qui lui a tout donné… et à laquelle il a énormément rendu. Bien plus qu’un simple défenseur d’élite, Dort laisse derrière lui l’empreinte d’un joueur qui a incarné la reconstruction, la résilience et l’identité d’un Thunder devenu champion NBA.

Le départ de Lu Dort n’est pas une surprise totale. Depuis plusieurs semaines, Oklahoma City cherchait à alléger une masse salariale devenue colossale après son titre NBA. Le transfert du Canadien, après celui d’Aaron Wiggins et d’Isaiah Joe, permet donc au Thunder d’économiser plus de 200 millions de dollars entre salaires et luxury tax, tout en récupérant plusieurs picks de second tour de Draft. Un sacrifice important, mais assumé par Sam Presti pour préserver la flexibilité financière de la franchise.

Sam Presti : « Il s’agit d’une décision avant tout financière. Les économies réalisées cet été, ainsi que celles liées à l’absence de luxury tax ces dernières saisons, seront réinvesties dans le futur »

Relevant quotes from Sam Presti here regarding the Lu Dort trade via @Justintohoops:

“This was a financial decision. The impression I have been given is that the savings generated this summer, and from being out of the tax the last several years, will be re-allocated to future… https://t.co/WbceAHvExl

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) July 19, 2026

Pourtant, voir Dort quitter Oklahoma City reste un moment chargé d’émotion. Arrivé en 2019 sans avoir été drafté, il était l’un des tout premiers visages du nouveau projet lancé après les départs de Russell Westbrook et Paul George.

À seulement 20 ans, il débarquait dans une équipe en pleine reconstruction, sans garantie d’avenir. Sept ans plus tard, il s’en va avec une bague de champion et une étiquette de soldat qui aura tout donné (parfois trop) pour sa franchise !

C’est la fin de l’ère Lu Dort au Thunder 💔

Mascotte d’OKC, il a vécu les années noires et s’est magnifiquement développé pour devenir champion NBA et un défenseur féroce au Thunder.

Il restera à jamais un chouchou du public là-bas, une page se tourne dans l’Oklahoma ! pic.twitter.com/RY6ZLSDmYs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 19, 2026

Une évolution « made in OKC »

Son évolution résume parfaitement la philosophie du Thunder. D’abord spécialiste défensif, il s’est imposé comme l’un des meilleurs stoppeurs de la ligue, au point d’intégrer une All-Defensive Team. Mais son travail ne s’est jamais limité à ce côté du terrain. Saison après saison, il a développé son tir extérieur jusqu’à devenir une véritable menace derrière l’arc, symbole du développement individuel si cher à Oklahoma City.

Son parcours est probablement le plus bel exemple de la capacité du Thunder à transformer un pari en joueur majeur.

🇨🇦 Luguentz Dort, un parcours remarquable, un personnage aussi décrié qu’essentiel dans la progression de cette équipe jusqu’au titre.

On retiendra les missions défensives sur Luka, Mitchell etc (la liste est longue)… mais également ce tir, un soir de juin 2025. Légendaire : pic.twitter.com/vB2ZzaBBUv

— Oklahoma City Thunder France (@OKCThunderFR) July 19, 2026

Sa relation avec sa franchise dépassait également le basket. Quelques semaines avant son transfert, Dort évoquait avec émotion son évolution personnelle, expliquant qu’il n’était plus le même homme que celui arrivé à 20 ans. Il racontait aussi combien la ville et les supporters l’avaient adopté, au point de se sentir reconnu partout où il allait. Des mots qui prennent aujourd’hui une résonance particulière.

Champion NBA, titulaire incontournable, membre d’une All-Defensive Team et figure emblématique de la reconstruction, Lu Dort s’en va avec un bagage que peu auraient imaginé lorsqu’il signait son premier contrat comme joueur non drafté.

Lu Dort is an all world defender.

Great locker room and team culture builder.

Turned himself into a 3 point shooter.

An undrafted player who became a starter on an NBA championship team.

OKC doesn’t win the 2025 title without Dort.

A Thunder legend who will always be beloved… pic.twitter.com/rI1KUJO1Pb

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) July 19, 2026

Son départ ne change toutefois pas la trajectoire du Thunder. Oklahoma City conserve un effectif capable de viser un nouveau titre, tandis que la flexibilité financière récupérée devrait permettre au front office de continuer à construire intelligemment autour de Shai Gilgeous-Alexander, et de son noyau de jeunes joueurs à fort potentiel.

Pour Lu Dort, un nouveau défi débute désormais à Atlanta. Mais à Oklahoma City, son nom restera associé à l’une des plus belles histoires de la franchise. De joueur oublié de la Draft à champion NBA, il aura incarné à lui seul, tout ce que le Thunder aime représenter : le travail, le développement et une détermination sans faille. Alors qu’on aime ou qu’on n’aime pas le gars… merci pour les travaux Lugentz !