Summer League : les Warriors champions, Yaxel Lendeborg MVP de la finale

Cette nuit se déroulait la finale de la Summer League entre les Memphis Grizzlies et les Golden State Warriors, et ce sont ces derniers qui l’ont emporté, dans le sillage d’un très bon Yaxel Lendeborg.

Le 11e choix de la dernière Draft a fait le boulot face aux Grizzlies de Cameron Boozer pour permettre à son équipe de revenir dans le match et finalement l’emporter. Le fils de Carlos a signé 19 points, 8 rebonds et 4 passes avec une relative maladresse (7/17), Cedric Coward a également ajouté 19 points, mais c’est bien Yaxel Lendeborg qui a eu le dernier mot avec ses 21 points et 10 rebonds, le tout à 9/18 au tir, avec le titre de MVP de la finale en prime.

Yaxel Lendeborg cette nuit en finale de la Summer League :

🔸 21 points (9/18 au tir)

🔸 10 rebonds

🔸 2 passes

🔸 2 interceptions

Le pick #11 de la draft a été élu MVP de la finale ! 🔥🔥pic.twitter.com/BR6u0YkG7t

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Le rookie de 23 ans a fait mal aux Warriors par sa polyvalence et son sérieux, et prouve qu’il est déjà NBA Ready et prêt à contribuer dès le premier jour à la réussite future des Warriors. Déjà champion NCAA et First Team All-American avec Michigan il y a quelques mois, il vient d’ajouter deux nouvelles lignes à son palmarès. Bien sûr, il entend en ajouter des plus glorieuses, mais à 23 ans c’est déjà ça de pris.

Yaxel Lendeborg en 2026 :

🔸 Champion NCAA

🔸 First Team All-American

🔸 Vainqueur de la Summer League

🔸 MVP de la Summer League

À 23 ans, le 11e choix de la draft semble « NBA Ready » bien comme il faut. De quoi véritablement aider les Warriors dès sa saison rookie ? pic.twitter.com/GAXPM1i2y9

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Après la victoire et un comeback à deux chiffres, Yaxel Lendeborg a encore une fois montré son franc parler après le match, comme lorsqu’il disait détester Stephen Curry à l’époque.

Yaxel Lendeborg sur le comeback des Warriors (-12 au 4e) face aux Grizzlies de Cam Boozer en finale de Summer League :

“Ils ont commencé à flipper. Ils se sont crispés. Certains d’entre nous sont faits pour ces moments, et d’autres non. »

Il dit tout ce qu’il pense j’adore 🤣🤣 pic.twitter.com/0L4Cs0uXIv

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Les Warriors remportent donc cette Summer League et succèdent aux Hornets, qui avaient à l’époque été portés par Kon Knueppel. Une belle façon de passer l’été pour ces jeunes joueurs.

Mesdames et messieurs, les champions de la Summer League 2026 : Golden State Warriors !pic.twitter.com/UC21KgBopv

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