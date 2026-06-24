Avec le 11e choix de la Draft NBA 2026, les Warriors ont mis la main sur Yaxel Lendeborg, joueur « NBA ready » et polyvalent qui rendra à coup sûr de bons services à son équipe. Et le nouveau rookie de Golden State a déjà une anecdote plutôt cocasse concernant Stephen Curry.

En 2016, Yaxel Lendeborg, alors âgé de 13 ans, suit avec attention les Finales NBA entre les Cavaliers et les Warriors. L’ancien ailier de Michigan est fan absolu de Kyrie Irving, ce qui guide grandement son choix concernant l’équipe qu’il veut voir gagner le titre à l’époque.

« J’étais fan de Kyrie Irving, donc je détestais Stephen Curry… » – Yaxel Lendeborg

Ça a le mérite d’être honnête, et on ne risque pas de venir l’embêter avec des déclarations passées ou des vieux tweets. Mais tout de même, se retrouver dans la Baie dans les dernières années du Chef a quelque chose d’assez cocasse, l’ancien de Michigan a bien été obligé de nuancer ses propos.

« …mais maintenant que je suis dans la même équipe, jouer avec lui et apprendre de lui, ça veut dire beaucoup. C’est vraiment un bon gars, c’est un honneur de pouvoir observer de plus près ce qu’il a toujours fait » – Yaxel Lendeborg

Un rétropédalage en bonne et due forme et totalement assumé par le joueur.

Yaxel avait déjà rencontré Steph Curry en avril, pour le match de Play-in entre Warriors et Clippers, et va désormais évoluer avec lui sous le maillot de GS, l’équipe qu’il voulait voir perdre en 2016. Depuis ces Finales mythiques, les préférences du gamin de 13 ans peuvent néanmoins avoir évolué, et le joueur professionnel qu’il est devenu a probablement pris du recul et en maturité.

Quoi qu’il en soit, Yaxel Lendeborg, joueur ultra complet des deux côtés du terrain, devrait contribuer dès le premier jour aux succès futurs des Warriors, qui ont mis la main sur un profil très intéressant pour leur futur (et leur présent).

« En 2016, j’étais un grand fan de Kyrie, donc je détestais Steph Curry. Mais maintenant, j’ai l’opportunité d’être dans la même équipe que lui, c’est un honneur. »

– Yaxel Lendeborg, tout juste drafté par les Warriors 🤣🤣pic.twitter.com/1YyPegorIB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026