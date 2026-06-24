Draft NBA 2026 : qui sont les grands gagnants de la soirée ?

Le premier tour de la Draft NBA 2026 est officiellement dans le rétroviseur. Quelles sont les franchises qui ont – selon nous – le mieux réussi dans le choix des prospects ? C’est l’heure de distribuer les bons points.

Les évidences : Wizards, Jazz, Grizzlies, Bulls

Avec AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cam Boozer et Caleb Wilson, c’était impossible de vraiment se tromper dans le Top 4 de la Draft.

Les Wizards, détenteurs du premier choix, ont misé sur Dybantsa qui devrait rapidement apporter un coup de boost à leur projet de reconstruction. Aux côtés de Trae Young, Anthony Davis (s’il reste) et avec les autres jeunots déjà présents à Washington, Dybantsa va apporter talent, production et spectacle dans la capitale. Enfin, les Wizards ont récupéré un prospect capable d’être le nouveau visage de la franchise. De quoi avoir des ambitions dès l’an prochain.

Le Jazz a quant à lui misé sur Darryn Peterson en numéro 2. L’arrière formé à Kansas était favori pour être premier choix il y a un an (avant que des problèmes de crampes/blessures ne perturbent sa saison NCAA) et est considéré par certains comme le plus grand talent de la cuvée. Scoreur au potentiel exceptionnel, déjà prêt à tout casser, Peterson représente un bon fit pour Utah aux côtés de Keyonte George, Jaren Jackson Jr. et Lauri Markkanen. Le Jazz va être HYPE la saison prochaine !

Je vous cache pas que je suis HYPÉ par le Jazz en vue de la saison prochaine 🔥🔥 pic.twitter.com/vA5J10xa6j

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Les Grizzlies ont drafté Cam Boozer avec leur troisième pick. Pas de surprise sachant qu’on parle du meilleur joueur universitaire de la saison passée, et peut-être le joueur le plus « NBA Ready » de la cuvée. Alors que Memphis a tourné la page Morant – Bane – Jackson Jr., l’arrivée de Boozer aux côtés de Zach Edey et Cedric Coward est très séduisante en vue d’une reconstruction. Sachez que Memphis a aussi récupéré… cinq choix de second tour de draft pour avoir reculé de la place 16 à 21, où la franchise a finalement sélectionné le prometteur joueur mexicain Karim Lopez.

Les Bulls, avec leur quatrième choix, étaient peut-être dans la position la plus confortable de toutes. Pas besoin de se prendre la tête, juste à choisir le meilleur prospect disponible. Comme pressenti, Caleb Wilson a fini dans le panier des Taureaux, qui récupère un joueur ultra excitant pour véritablement amorcer leur rebuilt. Wilson est le genre de jeune talent qui peut redonner vie à Chicago et on a hâte de voir son association avec Matas Buzelis et Josh Giddey. Les Bulls ont également sélectionné l’extérieur Dailyn Swain avec leur pick #15, un prospect aussi polyvalent qu’intrigant.

Thunder

Possédant les picks 12 et 17, le Thunder était candidat pour trade-up dans le Top 10 de la Draft. Finalement, Oklahoma City n’est pas monté mais a quand même récupéré un excellent prospect : Aday Mara, le géant espagnol.

On valide à fond ce choix et ce pour plusieurs raisons. La plus évidente, c’est que ça offre au Thunder un pivot de 2m21 (2m98 les bras levés, envergure de 2m28) en vue de futures batailles avec les Spurs de Victor Wembanyama, batailles qui s’annoncent inévitables. Mais Mara n’est pas juste un grand gaillard. Champion NCAA avec Michigan, Aday a aussi un bout de talent dans les mains et un vrai potentiel à développer. La preuve, certains scouts le projetaient carrément dans le Top 10 de la Draft.

Aday Mara rejoint le Thunder avec le 12e choix !

Un pivot de 2m21, ouais nan tu sais que les types ont joué contre Wemby y’a trois semaines hein 💀

Plus sérieusement, profil à développer derrière Hartenstein, surtout dans une équipe qui va commencer à faire des choix… pic.twitter.com/vUwCt923uY

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Sam Presti a ensuite échangé son pick 17 (et deux picks de second tour) pour choisir Bennett Stirtz en #16. Ce dernier, joueur sous-coté qui tournait autour des 20 points et 5 passes à 37% à 3-points à l’université (NCAA), faisait partie de nos chouchous avant la Draft…

Warriors

Souhaitant toujours maximiser les dernières années de Stephen Curry, les Warriors voulaient récupérer un prospect capable de contribuer tout de suite tout en faisant le pont vers l’avenir. Avec Yaxel Lendeborg, ils pouvaient difficilement récupérer mieux en 11e choix, même si Lendeborg « détestait Steph Curry » il y a dix ans

Le coéquipier de Mara à Michigan – déjà âgé de 23 ans – était l’un des meilleurs joueurs universitaires cette saison et a guidé les Wolverines vers le titre NCAA. Polyvalence, two-way player, maturité et physique NBA, Yaxel Lendeborg semble prêt à apporter de belles choses chez les Warriors.

On valide !

Yaxel Lendeborg chez les Warriors en 11e choix !

Super fan ici ! Joueur qui s’écarte avec efficacité, qui s’éclate dans les cadres de jeu qui demandent de stretch. Et déjà quasi 24 ans, ça colle aussi niveau timeline globale de la franchise.

Intérieur qui sent très bien le… pic.twitter.com/gqP2CLf4YH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

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