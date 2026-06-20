Avis de la rédaction : qui sera la bonne surprise de la Draft NBA 2026 ?

La Draft NBA 2026 est dans seulement trois jours (nuit de mardi à mercredi, 2h) et le moment est venu de se mouiller en cette période caniculaire. Chaque membre de la rédaction de TrashTalk s’est exprimé sur un prospect « chouchou », qui pourrait bien représenter la bonne surprise de la cuvée.

Nico

Brayden Burries. Il a peut-être un plafond moins élevé que d’autres guards de la Draft 2026, mais son plancher me donne confiance quant à sa capacité à être un joueur solide en NBA. Propre au shoot (50-40-80 en NCAA), capable de se créer des opportunités offensives et intelligent dans le jeu (playmaking/connecteur), il saura se fondre efficacement dans un collectif. Sa grande activité défensive lui donne aussi un vrai potentiel de two-way player. Enfin, il a montré à Arizona à quel point il pouvait contribuer dans une équipe qui gagne. Burries a un peu de Derrick White en lui, et ça tombe bien car j’adore Derrick White.

Robin

Bennett Stirtz. Un poil plus haut dans la Draft, je sens très bien Keaton Wagler, shooteur magnifique, passeur inspiré, leader et maître de son propre tempo. Mais creusons un peu plus profond avec ce meneur de jeu d’Iowa, shooteur magnifique, passeur inspiré, leader et maître de son propre tempo. Comment ça j’ai un style ? L’histoire est belle avec cette ascension commune de Bennett Stirtz et de son coach de toujours Ben McCollum. Le blondinet est parti de tout en bas et a adapté son niveau à chaque nouvel échelon, s’imposant à chaque fois comme un patron ne passant pas la moindre minute sur le banc de touche. Il n’est pas annoncé dans le Top 15 de la Draft et pourtant je serais très surpris qu’il ne soit pas au minimum un des six ou sept meilleurs joueurs d’une équipe compétitive.

Tim

Bennett Stirtz. Plutôt placé vers le 20e choix par les mocks drafts, j’avoue pourtant être complètement sous le charme du meneur d’Iowa. Alors oui c’est pas flashy pour un sou, et du haut de ses 22 ans, il est plus âgé que bon nombre de ses compères dans cette cuvée. Mais sa justesse de jeu, son shoot, sa propreté, vraiment l’impression que le garçon peut être un énorme steal s’il tombe dans la bonne institution. Ça tombe bien, entre les picks 19 et 21 où il est projeté, on trouve Raptors, Spurs et Pistons. Trois franchises qui pourraient cacher ses lacunes défensives sur l’homme en plus de l’intégrer dans un vrai projet de jeu. Vraiment envie de voir ce petit réussir !

Jules

Darius Acuff Jr. Il est certes annoncé assez haut dans cette Draft mais je ne serais pas étonné qu’une franchise nous surprenne en allant le chercher un peu plus haut encore. Le talent offensif du gars fait que le risque mérite d’être pris (on parle quand même du meilleur meneur NCAA de la saison dernière et d’un des potentiels meilleurs meneurs rookie depuis des années selon certains scouts). Capable de shooter de partout avec un pourcentage plus qu’acceptable, il suffit de renforcer sa base défensive (certes maigre) pour le transformer en terreur nocturne pour n’importe quel match-up. Et pour avoir bouffer de la vidéo du gars (bonne ou mauvaise action)… le plafond pourrait être hauuuut !

Clément

Darius Acuff Jr. Voilà le genre de profil que j’adore particulièrement. Acuff Jr. est un pyromane invétéré et vu le range dans lequel il est prévu, nul doute qu’il aura le cheat code « munitions illimitées » pour envoyer chaque soir. Chez les Nets ou chez les Kings, je le vois bien avoir carte blanche, et malgré son gabarit réduit, il fera parler la poudre, tant le talent offensif est beaucoup trop présent. Sa défense reste problématique mais à la manière d’un Jalen Brunson, il pourrait être bien caché et son impact négatif minimisé. Alors je mets ma pièce sur lui, mais j’avais aussi prévu que l’Espagne gagnerait contre le Cap Vert à la Coupe du Monde…