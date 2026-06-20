La Draft NBA 2026 approche à grands pas (23 juin) et c’est donc l’heure de s’intéresser de plus près aux meilleurs prospects de la cuvée. Au menu aujourd’hui : Mikel Brown Jr., combo guard freshman aussi talentueux qu’intrigant, qui est annoncé entre les places 5 et 9.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 20 ans

20 ans Poste : meneur / combo guard

meneur / combo guard Équipe : Louisville

Louisville Taille : 1m93

1m93 Poids : 86 kilos

86 kilos Envergure : 2m01

2m01 Statistiques 2025-26 : 18,2 points (41% au tir, 34% à 3-points, 84% aux lancers-francs), 3,3 rebonds, 4,7 passes, 1,2 interception

18,2 points (41% au tir, 34% à 3-points, 84% aux lancers-francs), 3,3 rebonds, 4,7 passes, 1,2 interception Comparaison NBA : LaMelo Ball / Jordan Poole

LaMelo Ball / Jordan Poole Prévision TrashTalk : place 5 ou 6

Son parcours

Le nom de Mikel Brown Jr. a vraiment commencé à résonner quand il a aidé les U19 de Team USA à remporter le titre de champion du monde en 2025. Pour certains, il méritait d’être élu MVP du tournoi, récompense finalement offerte à AJ Dybantsa. Brown Jr. a pu se consoler avec un titre de USA Basketball Male Athlete of the Year, ponctuant une année 2025 durant laquelle il s’était aussi illustré au Nike Hoop Summit, ainsi qu’au McDonald’s All-American Game où il a remporté le concours à 3-points.

⭐️ Mikel Brown Jr. has been named the 2025 USA Basketball 5-on-5 Male Athlete of the Year!

🇺🇸 #USABAwards x @MikelBrownJr1 pic.twitter.com/0XQ8zGKWk0

— USA Basketball (@usabasketball) January 6, 2026

Le natif d’Orlando, prospect cinq étoiles passé par plusieurs académies durant ses années lycée (dont l’Overtime Elite) et poussé par un papa/coach très exigeant, était ainsi sur les tablettes de nombreuses universités prestigieuses. Brown Jr. a fini par opter pour Louisville. Il a démarré sa saison universitaire dans le costume d’un potentiel Top 4 de Draft, statut qu’il n’a… pas trop réussi à confirmer en NCAA.

Mikel Brown Jr. a en effet connu des hauts et des bas à Louisville ces derniers mois. Les hauts, ce sont ses explosions offensives, comme quand il a planté 45 points (record de Cooper Flagg battu en ACC) avec 10 tirs primés un soir de février. Les bas, c’est son irrégularité et plusieurs bobos au dos qui ont perturbé sa saison (14 matchs ratés et forfait à la March Madness). De quoi fragiliser sa cote auprès des scouts, alors que d’autres guards de première année (Keaton Wagler, Darius Acuff Jr., Kingston Flemings…) ont réussi à s’illustrer dans le même temps.

Mikel Brown Jr. arrive ainsi à la Draft 2026 avec un potentiel intrigant, un talent certain, mais aussi quelques points d’interrogation autour de lui.

Ses points forts

Shooting / Scoring / peut prendre feu à tout moment

Playmaking / vision de jeu / passeur naturel

Confiance en lui

Profil et style de jeu adaptés à la NBA

Si vous aimez les combo guards qui peuvent prendre feu à tout moment, vous allez kiffer Mikel Brown Jr.. La pépite de Louisville combine en effet des qualités offensives qui font de lui un joueur destiné à briller en NBA.

Brown Jr. peut envoyer de la banderille de (très) loin, lui qui représente à la fois une menace on ball comme off ball à 3-points. Il a aussi le handle et les capacités athlétiques pour faire des différences en un-contre-un puis finir au cercle, et ses changements de rythme – associés à ses qualités de dribbleur – lui donnent les moyens de créer ses propres tirs. Last but not least, il possède une confiance maximale en son talent. Un mix explosif !

Mikel Brown Jr. vs NC State..

45 PTS (14-23 FG, 10-16 3PT, 7-7 FTs)

9 REBS

3 STLS

2 AST

OHH MYYY GOODDDNNESSS.. now this right here is what a #1 Pick looks like.. GOT DAMN… pic.twitter.com/E64mVeR6sW

— Frankie Vision (@Frankie_Vision) February 10, 2026

Mais ce serait très réducteur de limiter Mikel Brown Jr. à un scoreur. Parce que le gamin a de sérieux atouts en matière de playmaking. Il ne faut pas l’observer longtemps pour se rendre compte qu’il possède un talent naturel de passeur, avec une vision de jeu qui lui permet de trouver et bonifier ses coéquipiers.

Brown sait faire des choix simples mais efficaces pour permettre à son attaque de tourner, il sait surtout réaliser les bonnes lectures en pick-and-roll, ce qui est toujours très recherché en NBA. Enfin, il arrive à utiliser ses qualités de un-contre-un et la menace qu’il représente au scoring pour ouvrir des opportunités à ses copains. Faire des différences pour provoquer des décalages, c’est l’un des points forts du bonhomme.

Ce qu’on aime aussi dans son profil, c’est qu’il a bien grandi ces dernières années. Il possède une bonne taille pour un meneur / combo guard ainsi qu’une belle envergure, de quoi ouvrir des perspectives intéressantes des deux côtés du terrain.

Ses points faibles

Prise de décision et inefficacité

Doit prendre du coffre

Attention, bobo au dos

Manque d’impact en défense

Quand vous avez le talent offensif et les capacités de shooteur de Mikel Brown Jr., mais que vous êtes limité à 41% de réussite dont 34% à 3-points (stats au tir en université), c’est que les prises de décision ne sont pas toujours les meilleures. L’arrière formé à Louisville est parfois un peu fou-fou dans son jeu, ce qui peut se traduire par du déchet : sélection de tirs pas top, beaucoup de pertes de balle (3,1 par match en NCAA), trop de hero ball… bref il doit progresser dans l’aspect gestion / choix offensifs.

Brown isn’t a perfect playmaker though as his TOV% of 19.3 is pretty high. Brown has a pretty high risk tolerance with his playmaking, but he also is guilty of making predetermined reads, having inconsistent accuracy, and getting himself in trouble leaving his feet. pic.twitter.com/xR28cX0dPK

— Tyler Metcalf (@tmetcalf11) June 17, 2026

Mikel Brown Jr. n’a pas non plus été aidé par ses pépins au dos durant son année universitaire. On sait à quel point cela peut limiter le rendement d’un joueur ainsi que son efficacité. De plus, malgré de bonnes qualités athlétiques, Mikel va devoir prendre du coffre pour être plus solide face aux intérieurs calibre NBA, et éviter de se faire cibler en défense.

En parlant de défense, ses limites dans sa propre moitié de terrain sont souvent soulignées par les scouts. « Je dois faire plus d’efforts » a même avoué Brown Jr. au Draft Combine. Il a les dimensions pour pouvoir gagner en impact dans ce secteur, et son nombre d’interceptions en NCAA (1,2 par match) représente un point de départ encourageant, mais il représentera un point faible pour son équipe à son arrivée en NBA.

Ce qui va faire la différence

Gagner en régularité/maturité dans son jeu

Mikel Brown Jr. a tout le talent du monde. Mais ce qui fera la différence entre devenir le nouveau Jordan Poole ou un futur meneur All-Star, c’est la vitesse avec laquelle il gagnera en maturité dans son jeu.

Une maturité qu’il doit trouver dans ses choix offensifs, au tir comme à la passe, qui peuvent parfois plomber son équipe comme on a pu le voir à Louisville. Tout cela devra également s’accompagner d’une progression sur le plan physique. C’est assez courant chez les rookies qui n’ont qu’une année universitaire derrière eux, mais c’est peut-être encore plus le cas pour Mikel. Espérons aussi que ses bobos au dos soient définitivement derrière lui.

On sait que la transition vers la NBA peut s’avérer particulièrement difficile sur le poste de meneur, à Brown Jr. de prouver qu’il a ce qu’il faut pour relever ce défi.

Projection NBA

Mikel Brown Jr. fait partie de ces joueurs qui peuvent être draftés dès la cinquième place, après le Big Four composé de Dybantsa, Peterson, Boozer et Wilson. Il est dans le même range que les autres guards Keaton Wagner, Darius Acuff Jr., Kingston Flemings ou encore Brayden Burries. Mais les quelques doutes qui l’entourent peuvent aussi le faire tomber dans les places 7 à 9.

Selon les derniers bruits de couloir, Brown aurait pas mal impressionné depuis le Draft Combine, enchaînant les workouts convaincants avec plusieurs équipes NBA. Le jeunot formé à Louisville a notamment rencontré les Clippers, qui possèdent le cinquième choix de la Draft NBA 2026.

Alors que le Top 4 de la Draft semble fixé (Dybantsa, Peterson, Boozer, Wilson, ordre à définir), il sera surtout intéressant de voir qui sort à partir du pick 5.

D’après les dernières tendances partagées par @TheSteinLine :

– 5 : Keaton Wagler (Clippers)

– 6 : Mikel Brown Jr.… pic.twitter.com/joHomEK05O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2026