Profil Draft NBA 2026 – Kingston Flemings : le meneur le plus complet ?

Révélation de la saison universitaire avec Houston, Kingston Flemings s’impose comme l’un des meneurs les plus intrigants de la Draft NBA 2026. Entre explosivité de haut niveau, création offensive mature et efficacité déjà solide, le freshman texan coche de nombreuses cases pour devenir un futur All-Star… à condition de continuer à développer son physique, son tir extérieur et sa finition.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans

: 19 ans Poste : Meneur

: Meneur Équipe : Houston

: Houston Taille : 1m89

: 1m89 Poids : 83 kilos

: 83 kilos Envergure : 1m92

: 1m92 Statistiques 2025-26 : 16,1 points (47,6 % au tir, 38,7 % à trois points, 84,5 % aux lancers), 4,1 rebonds, 5,2 passes, 1,5 interception, 0,3 contre et seulement 1,8 ballon perdu de moyenne.

2025-26 : 16,1 points (47,6 % au tir, 38,7 % à trois points, 84,5 % aux lancers), 4,1 rebonds, 5,2 passes, 1,5 interception, 0,3 contre et seulement 1,8 ballon perdu de moyenne. Distinctions : Consensus Second Team All-American First Team All-Big 12 Big 12 All-Freshman Team Finaliste du Bob Cousy Award Premier freshman de l’histoire de Houston à recevoir une distinction All-American Recordman du nombre de points inscrits par un freshman à Houston (594) Texas Mr. Basketball 2025 Texas Gatorade Player of the Year 2025

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Son parcours

Originaire de San Antonio, Kingston Flemings n’a pas suivi le parcours habituel des prospects les plus médiatisés. Longtemps resté dans sa région natale, il a effectué l’intégralité de son cursus lycée à William J. Brennan High School. Dès sa première année, il établit un record du nombre de passes décisives sur une saison. Année après année, sa progression est constante et devient à deux reprises joueur de l’année de San Antonio avant d’exploser définitivement lors de sa saison senior.

En 2025, il tourne à plus de 20 points, 6 rebonds, 6 passes et près de 3 interceptions de moyenne, remportant les titres de Texas Mr. Basketball et de Gatorade Player of the Year du Texas. Il devient ainsi le premier joueur d’une université de San Antonio à recevoir cette distinction depuis… Shaquille O’Neal en 1989.

In case you didn’t know, Kingston Flemings won « Texas Mr. Basketball ».

An honor bestowed upon the top high school player in TX.

Other familiar winners include:

Tre Johnson

Tyrese Maxey

Quentin Grimes

Marcus Smart

Kendrick Perkins

Chris Bosh

Rashard Lewis

Shaq

Larry Johnson pic.twitter.com/2ID5t4UYKT

— MavsHighlights (@MavsHighlights) June 17, 2026

Recrue cinq étoiles, il choisit finalement Houston malgré les sollicitations d’Alabama, Baylor, LSU, Tennessee ou encore Texas A&M. Mais son adaptation au niveau universitaire est immédiate. Dans le système exigeant de Kelvin Sampson, réputé pour sa rigueur défensive et sa difficulté envers les freshmen, Flemings s’impose rapidement comme le meneur titulaire et le principal moteur offensif des Cougars.

Résultat ? Une saison freshman remarquable avec 16,1 points, 5,2 passes et seulement 1,8 ballon perdu de moyenne. Il mène Houston jusqu’au Sweet 16 tout en décrochant une place dans la First Team All-Big 12 et une sélection All-American.

Kingston Flemings – 42 points, 6 assists, 15/26 FG @ Texas Tech.

This broke Houston’s freshman single-game scoring record. pic.twitter.com/grdslT4ljs

— Zark (@ZarkTweets) June 17, 2026

Ses points forts

Explosivité exceptionnelle

Création offensive

Vision du jeu et prise de décision

Jeu de transition

Défense compétitive

Le premier élément qui saute aux yeux chez Kingston Flemings est son explosivité. Son premier pas est probablement l’un des meilleurs de toute cette Draft 2026. Peu importe la qualité du défenseur placé face à lui, il trouve régulièrement le moyen de créer un avantage grâce à sa vitesse, ses changements de rythme et son handle très propre.

Flemings est une véritable menace balle en main. Il peut créer son tir, attaquer le cercle ou trouver un coéquipier démarqué en quelques secondes. En clair, son intelligence de jeu est particulièrement impressionnante. Et malgré un rôle central dans l’attaque de Houston, il n’a perdu que 1,8 ballon par match tout en distribuant plus de 5 passes décisives.

Sa lecture du pick-and-roll est également déjà très avancée. Il identifie rapidement les aides défensives et possède une excellente capacité à trouver des angles de passe, notamment sur les lobs ou les passes rebond. Enfin, il est dévastateur en transition et sa vitesse lui permet de traverser le terrain en quelques foulées afin de créer immédiatement un avantage numérique.

Offensivement, son jeu à mi-distance est également une arme redoutable. Il adore attaquer les coins de la raquette et possède déjà un pull-up très efficace pour son âge.

Kingston Flemings (PG)

🟢 Downhill scorer with elite playmaking

🟢 Gear switcher with a quick first step

🟢 Lethal mid-range shooter

🟢 Disruptive POA defender pic.twitter.com/Aa6M5WQyDk

— DraftCentral (@draftcentralnet) June 17, 2026

Autre élément intéressant : il n’a pas besoin de monopoliser le ballon. Il est capable de jouer sans la balle, d’attaquer les closeouts et de s’intégrer aux côtés d’un autre créateur.

Défensivement, son implication est constante. Son moteur, sa vitesse latérale et ses mains actives lui permettent de générer de nombreuses interceptions et de perturber les meneurs adverses. En résumé, Flemings possède l’un des profils de meneur les plus complets de cette cuvée.

Ses points faibles

Volume à trois points encore limité

Finition près du cercle à développer

Défense sur les joueurs les plus physiques

Jeu intermédiaire parfois trop utilisé

Malgré toutes ses qualités, Flemings n’est pas encore un produit fini. La principale interrogation concerne son tir extérieur. Les pourcentages sont excellents (38,7 % à trois points et 84,5 % aux lancers), mais son volume reste relativement faible pour un meneur NBA moderne. Plusieurs scouts s’interrogent également sur sa mécanique de tir, jugée peu conventionnelle.

Près du cercle, ses statistiques restent correctes mais pas exceptionnelles. Son manque de longueur l’oblige souvent à terminer au-dessus des intérieurs plutôt qu’autour d’eux. Il devra notamment développer davantage son jeu de flotteurs, ses eurosteps et ses changements de rythme dans les derniers mètres.

Défensivement, même s’il affiche de bonnes intentions, il peut souffrir face aux extérieurs les plus puissants. Certains observateurs s’interrogent sur sa capacité à résister physiquement aux grands guards NBA lors de ses premières saisons. En effet, ce n’est pas le meneur « physique » dont une franchise pourrait rêver en NBA de nos jours.

Enfin, son amour pour le tir à mi-distance constitue parfois une arme à double tranchant. C’est une zone où il excelle, mais il devra probablement augmenter son volume de tirs à trois points pour maximiser son efficacité offensive au niveau supérieur.

Houston’s Kingston Flemings measured 6’2.5 barefoot and 183 pounds at the NBA Draft Combine, with a 6’3.5 wingspan and 8’2.5 standing reach

Flemings has grown and filled out over the past two years, but does not have great dimensions for an NBA guard by any means. pic.twitter.com/vVhoDhpOeC

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 11, 2026

Ce qui va faire la différence

Peut-il devenir un créateur offensif de premier plan tout en devenant une menace constante derrière l’arc ?

La réponse à cette question déterminera probablement son plafond. Aujourd’hui, Flemings possède déjà les qualités d’un bon, voire très bon meneur (potentiel All-Star) en NBA : vitesse, création, vision du jeu, efficacité et leadership. Alors s’il parvient à rendre son tir extérieur plus régulier sur un gros volume, à progresser physiquement et dans ses finitions près du cercle, son potentiel pourrait devenir celui d’un grand nom en NBA dans les années à venir.

« Certaines personnes ont plus de talent naturel que moi, mais ce qui me manque en taille, je le compense par mon intelligence de jeu et mes qualités athlétiques. Au final, les mensurations ne font pas tout. Si tu défends, c’est parce que tu as envie de défendre »

« Some people have more God given talent than me, but what I lack in size I use my IQ & athleticism.. at the end of the day measurements are one thing. If you guard (defend), its because you want to guard » – Kingston Flemings

He sounds like a Jordi player pic.twitter.com/gD5ep4XOtF

— Jeri Tsai (@JeriTsaiNets) June 19, 2026

Son profil séduit également par son caractère. Tous les retours en provenance de Houston évoquent un joueur extrêmement compétitif, coachable et obsédé par la victoire… et c’est précisément le type de profil sur lequel les franchises aiment miser.

Projection NBA

Kingston Flemings est considéré comme un choix quasiment assuré du Top 10 et sa fourchette pourrait même débuter dès la cinquième position. Son mélange de vitesse, de création offensive, d’efficacité et de maturité fait de lui l’un des meneurs les plus appréciés de cette Draft. Le profil le plus complet même !

Si son tir extérieur continue de progresser et que son développement physique suit la bonne trajectoire, Kingston Flemings possède tous les ingrédients pour devenir l’un des meilleurs meneurs de sa génération.