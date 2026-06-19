Les Knicks ont soulevé le trophée, Jalen Brunson a récupéré celui de MVP des Finales et la saison NBA 2025-26 a officiellement livré son verdict. Enfin, presque. Car avant de refermer définitivement le livre de ces Playoffs, il restait encore une couronne à distribuer : celle du meilleur devin de la communauté TrashTalk. Plus de 46 000 brackets avaient été remplis au mois d’avril. Deux mois plus tard, un seul nom est resté tout en haut de la pile.

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# BAPTISTE REMPORTE LE TRASHTALK BRACKET CONTEST 2026

Chaque printemps, le principe est le même : prendre son courage à deux mains, faire confiance à son instinct et coucher sur le papier l’intégralité du scénario des Playoffs avant même le premier match du Play-in Tournament.

Champion NBA, affiche des Finales, équipes qualifiées à chaque tour, scores de toutes les séries, rescapés du Play-in : il faut tout annoncer à l’avance. Autrement dit, il faut accepter de se tromper beaucoup… tout en espérant se tromper un peu moins que les autres.

Pour cette édition 2026, plus de 46 000 participantes et participants ont tenté leur chance. Au milieu de cette immense forêt de pronostics, un bracket a fini par sortir du lot : celui de Baptiste.

Son tableau porte le numéro #013711. Il a été validé le 13 avril 2026 à 14h 12 min et 32s, quelques heures seulement après l’ouverture du concours et bien avant que les Playoffs ne commencent à redistribuer toutes les certitudes.

Ce qui frappe immédiatement dans ce bracket, c’est évidemment sa conclusion. Baptiste avait choisi les New York Knicks comme champions NBA, face aux San Antonio Spurs, avec une victoire new-yorkaise en cinq matchs. Le scénario exact : Knicks 4-1 Spurs, avec Jalen Brunson au sommet de la Ligue et finalement élu MVP des Finales.

Mais réduire sa performance à cette seule prédiction serait presque injuste. Baptiste avait également vu les Spurs éliminer le Thunder au terme d’une finale de Conférence Ouest en sept matchs. De l’autre côté du pays, il avait placé les Knicks et les Cavaliers face à face en finale de Conférence Est.

Des choix qui paraissent aujourd’hui évidents puisque nous connaissons la fin de l’histoire, mais qui étaient loin de l’être au moment de remplir le tableau. En avril, il fallait assumer chaque upset, chaque série longue et chaque élimination prématurée. Baptiste l’a fait mieux que tout le monde.

La statistique résume à elle seule la difficulté de l’exercice : sur plus de 46 000 joueurs, seuls 17 avaient annoncé à la fois les Knicks champions, les Spurs finalistes et le score exact de 4-1. Dix-sept brackets encore en vie au sommet de la pyramide, avant que les critères de départage ne viennent établir la hiérarchie définitive.

# UN CONCOURS DÉCIDÉ AU PLAYIN

Baptiste n’a pas remporté le concours avec une avance confortable. Bien au contraire : son duel avec le deuxième du classement s’est prolongé très loin dans le règlement.

Les deux concurrents avaient trouvé le champion NBA. Ils avaient également prédit les deux équipes présentes en Finales ainsi que le score exact de la série. Même chose pour les quatre formations qualifiées en finales de conférence.

L’égalité a ensuite résisté aux critères suivants. Chacun avait trouvé le bon score d’une finale de conférence sur deux. Tous les deux avaient placé six des huit bonnes équipes en demi-finales de conférence, puis correctement annoncé le score de deux de ces quatre séries.

Il a donc fallu descendre jusqu’aux équipes issues du Play-in Tournament pour séparer les deux meilleurs brackets de l’édition. Et c’est précisément là que Baptiste a pris l’avantage : deux qualifiés du Play-in correctement annoncés sur quatre, contre un seul pour son poursuivant.

Un pronostic supplémentaire, perdu au milieu d’un tableau rempli deux mois plus tôt, qui vaut finalement la victoire finale. Le genre de détail que l’on coche presque machinalement en avril et qui finit par rapporter 5 000 euros en juin.

Baptiste rejoint donc la liste très fermée des vainqueurs du TrashTalk Bracket Contest. Une victoire acquise au bout du huitième critère de départage, après avoir survécu à quasiment tout ce que le règlement pouvait lui opposer.

LE VAINQUEUR DU BRACKET CONTEST 2026 EST… BAPTISTE !!

On va te contacter asap pour te filer ton lot, mais pour vous donner une idée le mec a quand même envoyé…

4-1 Knicks Spurs 🏆

4-3 Spurs Thunder 😱😱😱

Knicks Cavs en finale de conf !

De la sorcellerie MAX ! Chapeau ! 👏 pic.twitter.com/iXY2QTmIG4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2026

# COMMENT LE CLASSEMENT FINAL EST-IL ÉTABLI ?

Le TrashTalk Bracket Contest ne fonctionne pas avec un simple total de points. Comme précisé dans l’article de lancement et de présentation du concours, les tableaux sont comparés selon une succession de critères bien définie.

L’ordre de départage est le suivant :

Avoir l’équipe championne NBA ; Avoir les deux équipes présentes en Finales NBA ; Avoir le bon score de la série des Finales NBA ; Avoir les quatre équipes présentes en finales de conférence ; Avoir le bon score des séries de finales de conférence ; Avoir les huit équipes présentes en demi-finales de conférence ; Avoir le bon score des séries de demi-finales de conférence ; Avoir les quatre équipes qualifiées grâce au Play-in Tournament ; Avoir le bon score des séries du premier tour des Playoffs.

Tant que deux brackets restent à égalité sur un critère, la comparaison se poursuit avec le suivant. Dans le cas de Baptiste, les sept premières lignes n’ont pas suffi. La différence s’est faite sur la huitième, grâce à ses deux bonnes réponses concernant les équipes qualifiées via le Play-in Tournament.

# 5 000 EUROS POUR LE GRAND VAINQUEUR

Après avoir remporté le droit de chambrer l’intégralité de la communauté pendant au moins douze mois, Baptiste va surtout récupérer la récompense promise au meilleur bracket de l’année.

Le vainqueur sera contacté directement afin d’organiser la remise de son lot. Grâce à Unibet, partenaire du TrashTalk Bracket Contest 2026, il repart avec 5 000 euros.

Un très joli chèque pour une très grande performance, et une preuve supplémentaire qu’un pronostic réalisé au mois d’avril peut parfois transformer complètement le début de l’été.

🚨 LE TRASHTALK BRACKET CONTEST EST OUVERT !!!!! 🚨

REMPLISSEZ VOTRE TABLEAU DES PLAYOFFS 2026 DÈS MAINTENANT !!

👉 https://t.co/uDSESzmN0E

QUI EST L’HEXPERT PARMI VOUS QUI VA REMPORTER 5000€ ?! 🤑🤑🤑 pic.twitter.com/bucTruaGx4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

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Bravo à Baptiste pour cette victoire au bout du suspense, et merci aux plus de 46 000 participantes et participants qui ont transformé cette édition 2026 en nouveau grand rendez-vous de la communauté TrashTalk. Profitez de l’été pour recharger les batteries, travailler vos visions et préparer vos futurs upsets : le Bracket Contest reviendra en 2027.