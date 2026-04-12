Le 12 avr. 2026 à 15:47 par David Carroz

Mesdames et messieurs, TrashTalkeurs et TrashTalkeuses. Vous connaissez ce jeu-concours, et il est de retour ! Avec des Playoffs 2026 qui approchent à grands pas et des séries déjà prêtes à faire trembler la planète basket, il est l’heure de faire appel aux rois et reines du pronostic dans la communauté. Ce lundi dès 09h, participez au TrashTalk Bracket Contest !

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Mais où se cache le devin ultime parmi vous ?

Qui est capable de nous annoncer, dès maintenant, l’intégralité des Playoffs 2026 tour par tour ?

Qui pourra prédire le champion NBA, les finalistes, les scores de toutes les séries, du premier au dernier round… et les qualifiés du Playin Tournament inclus, sans trembler de la main ?

Tradition oblige, c’est l’heure de participer au jeu de l’année et de remplir votre bracket.

En prenant en compte le Playin Tournament 2026, qui se déroulera du 14 au 17 avril, la deadline pour remplir son bracket est fixée au mardi 14 avril 2026 à 23h59.

Une fois cette heure dépassée, tout bulletin déposé sera refusé. Votre mission ? Elle est simple… et compliquée à la fois.

Remplissez le formulaire ci-dessous avec vos pronostics de Playoffs 2026 en faisant bien attention à vous relire.

Vérifiez que vous n’avez pas sorti d’énormités, consultez vos potes, puis validez le tout en espérant que votre vision de l’avenir se démarquera des autres !

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter : il n’y a que quelques heures pour remplir votre bracket.

# QUELLES SONT LES RÈGLES DU JEU ?

Le TrashTalk Bracket Contest est un jeu-concours qui consiste à remplir le tableau des Playoffs 2026 en amont de la compétition.

Pour chaque tour (1er tour, demi-finale de conférence, finale de conférence, Finales NBA), vous devez annoncer quelle équipe va gagner sa série en 4 matchs dans votre bracket.

Il faut également indiquer le score exact de la série : 4-0, 4-1, 4-2 ou 4-3.

Chaque fois que vous donnez une équipe vainqueur de série, cette équipe avance au tour suivant.

Le but du jeu est de remplir entièrement son bracket, de le valider, et de voir si votre pronostic se rapproche le plus possible de la réalité en NBA !

# QUE REMPORTE LE VAINQUEUR DU TRASHTALK BRACKET CONTEST ?

Accrochez-vous bien, car le lot offert par Unibet et TrashTalk est toujours aussi monstrueux.

Le vainqueur du Bracket Contest 2026 remportera la somme de 5000€.

Oui oui, 5000€ si vous arrivez à annoncer l’avenir en NBA !!

Et parce qu’on est joueurs, sachez qu’il existe un scénario bonus encore plus incroyable.

Si un joueur / une joueuse annonce le bracket parfait…

… avec tous les vainqueurs de série ainsi que tous les scores exacts…

… cette personne remportera 10 000€ !!!

Important : le jeu étant présenté en collaboration avec Unibet, il sera réservé aux joueurs et joueuses de 18 ans et +.

# JE PEUX REMPLIR MON BRACKET JUSQU’À QUAND ?

Ouverture du TrashTalk Bracket Contest : lundi 13 avril 2026 à 09h00.

Fermeture du TrashTalk Bracket Contest : mardi 14 avril 2026 à 23h59.

# OÙ PUIS-JE RETROUVER MON BRACKET ?

Si vous avez correctement rempli et validé votre bracket :

Téléchargez l’image de votre bracket en cliquant sur le bouton PARTAGER

Une copie sera envoyée directement à l’adresse mail indiquée (attention : checkez vos spams)

Partagez votre bracket directement sur Twitter et Facebook à l’aide des boutons dans PARTAGER

# COMMENT LE VAINQUEUR EST-IL DÉTERMINÉ ?

Une fois les Playoffs 2026 terminés, voici l’ordre dans lequel les brackets seront triés (par ordre de tie-breakers) :

Avoir l’équipe championne NBA

Les 2 équipes en Finales NBA

Le bon score de la série Finales NBA

Les 4 équipes en finale de conférence

Le bon score des séries finales de conférences

Les 8 équipes en demi-finale de conférence

Le bon score des séries demi-finales de conférences

Les 4 équipes qualifiées via le Playin Tournament

Le bon score des séries du 1er tour des Playoffs

En cas de multiples brackets gagnants, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer un grand vainqueur du TrashTalk Bracket Contest 2026.

# VERS QUELLE DATE CONNAÎTRA-T-ON LE VAINQUEUR ?

Les Finales NBA se terminant au plus tard mi-juin, avec une Draft dans la foulée et des milliers de brackets à analyser, le vainqueur sera annoncé fin juin ou début juillet.

Mention légale : Les informations sont collectées par TrashTalk et leurs partenaires dans le cadre de l’Opération à des fins de gestion de l’Opération, notamment en vue du contrôle des conditions d’éligibilité, de la détermination des gagnants ainsi que pour la remise des dotations. Elles sont conservées pendant toute la durée de l’Opération et pendant le temps strictement nécessaire au traitement des éventuelles réclamations, jusqu’à 5 ans après la fin de l’Opération. Ces données personnelles pourront être transmises à des tiers à des fins de traitements internes ainsi qu’à toutes autorités ou organismes compétents. Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification ou d’effacement des données vous concernant ainsi qu’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer une demande via l’adresse suivante : contact@trashtalk.co

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Il existe forcément quelque part parmi vous un devin ou une devineresse capable de lire l’avenir de la NBA. Vous pensez pouvoir prédire ces Playoffs 2026 ? Montrez-le en participant au TrashTalk Bracket Contest dès ce lundi à 09h du matin… et rendez-vous dans quelques mois pour savoir si un génie du pronostic se cache dans la communauté. Bonne chance à toutes et à tous !