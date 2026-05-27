Mitch Johnson sur Victor Wembanyama : « Il doit prendre plus que 15 tirs »

Symbole de la défaite des Spurs cette nuit, la performance très timide de Victor Wembanyama interroge. Son coach Mitch Johnson s’est exprimé sur le manque d’impact de Wemby, notamment en attaque.

Seulement 4/15 au tir, 0/5 à 3-points, et 6 petits rebonds.

Les chiffres ne mentent pas. Victor Wembanyama n’a pas pesé sur la rencontre dans un Game 5 crucial à Oklahoma City, de quoi se poser des questions sur son niveau d’agressivité mais aussi la nécessité pour les Spurs de mieux l’impliquer et mieux le trouver.

Ces questions, elles ont justement été posées à Mitch Johnson en conférence de presse d’après-match :

« On va devoir (mieux l’impliquer). Il doit prendre plus que 15 tirs, même avec les lancers-francs (12/12 cette nuit, pour 20 points au total, ndlr.). Il devra scorer plus que 20 points (pour gagner). C’est une combinaison de deux facteurs (son niveau d’agressivité et le plan de jeu, ndlr.). OKC a fait un bon boulot, on doit faire un meilleur boulot. Le plus évident, c’est qu’il devra prendre plus de shoots. »

Comment mieux impliquer Victor Wembanyama en attaque afin qu’il soit plus impactant ?

La réponse de Mitch Johnson : « On va devoir (mieux l’impliquer). Il ne peut pas terminer le match avec seulement 15 tirs, même avec les lancers-francs (9). Il devra scorer plus que 20 points… pic.twitter.com/MgG0ItXq3A

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2026

Prendre plus de shoots, ça c’est sur le compte de Victor. Après un début de match où les Spurs ont surtout surfé sur la réussite de Julian Champagnie, Wembanyama n’a jamais tenté de poser son empreinte sur la rencontre. L’agressivité démontrée dès la première minute du Game 4 (33 points) et bien sûr au Game 1 (41 points) était absente.

Résultat, Wemby a traversé la rencontre comme un joueur lambda, parfois même invisible, une phrase qu’on ne pensait pas prononcer au vu de l’enjeu actuel.

« Ils lui envoient tellement de joueurs dessus que c’est difficile. Je crois qu’il veut juste faire le bon choix et gagner. Mais c’est notre meilleur joueur, alors oui, on a besoin qu’il soit agressif. » – Stephon Castle sur Wemby

Prendre plus de shoots, d’accord, mais c’est surtout la qualité des tirs qui va déterminer l’impact à venir pour Victor. Et ça, c’est de la responsabilité de Mitch Johnson : comment le rapprocher à nouveau du cercle et lui offrir des paniers faciles ? Comment mieux le solliciter sur l’intégralité d’un match pour éviter de gros trous d’air ? Ne faudrait-il pas montrer plus de patience dans le jeu afin de simplement donner le ballon à Wemby aux alentours de la raquette ?

Ce sont un peu les mêmes questions qui se posaient après les deux défaites consécutives au Game 2 et 3. Les Spurs ont prouvé qu’ils pouvaient répondre au challenge proposé par OKC (et notamment Isaiah Hartenstein), la différence c’est que maintenant ils n’ont plus le droit à l’erreur.

Réaction obligatoire au Game 6, sous peine d’être en vacances dès ce week-end.

Wemby gotta fix his 1st half pic.twitter.com/22801p40G9

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) May 27, 2026

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