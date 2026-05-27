Joe Mazzulla (Celtics) élu Coach de l’année 2026 en NBA !

La dernière récompense de fin de saison vient d’être distribuée et, ce soir, on mettait à l’honneur les coachs. Joe Mazzulla décroche la timbale pour sa superbe saison à la tête des Celtics !

🚨JOE MAZZULLA EST ÉLU COACH DE L’ANNÉE EN NBA !

Remarquable saison régulière des Celtics, annoncés initialement dans une saison de transition… pour finir 2e à l’Est !

Congrats ! ☘️ pic.twitter.com/LK2dEtIBBx

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Remarquable saison régulière pour le staff des Celtics, annoncé en difficulté en début d’année et promis à une saison de transition. Grâce à une gestion exceptionnelle de l’effectif malgré l’absence de Jayson Tatum, Boston a réussi à terminer 2e de la conférence Est !

Joe Mazzulla devance JB Bickerstaff et Mitch Johnson et devient le plus jeune lauréat depuis 1975, ainsi que le 4e coach de l’histoire des Celtics à remporter le trophée Red Auerbach.

📊 Le détail des votes pour le trophée de Coach de l’Année NBA !

Joe Mazzulla en avance sur JB Bickerstaff grâce aux 1st votes, et un duo de tête loin devant Mitch Johnson.

12 coachs différents ont reçu des voix ! pic.twitter.com/MYhilbAdp4

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Avec 56 victoires au compteur, mais surtout une gestion d’effectif remarquable et une tactique quasiment irréprochable tout au long de la saison, les C’s se sont imposés comme les grands favoris de l’Est avant de finalement tomber face à Philly en Playoffs.

Mais puisqu’on juge ici uniquement la saison régulière, Joe Mazzulla et son staff méritent pleinement cette récompense. L’utilisation des jeunes, la montée en responsabilités de Jaylen Brown et la gestion du retour de Tatum : tout cela est à mettre au crédit du coach et de son staff. Alors chapeau bas, et rendez-vous l’année prochaine !

Coach of the Year from the Staff of the Year 👏 pic.twitter.com/p1Yp5k1C9Q

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