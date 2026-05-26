Quel avenir pour le duo Donovan Mitchell – James Harden à Cleveland ?

Balayés par les Knicks en Finales de Conférence Est, les Cavaliers sont au-devant de plusieurs questions. L’une d’entre elles concerne l’avenir du duo James Harden – Donovan Mitchell. Le Barbu est potentiellement agent libre cet été tandis que Spida est éligible à une extension de contrat.

« Oui, à 100%. »

Voici ce qu’a répondu James Harden quand il a été interrogé sur sa volonté de rester à Cleveland, et s’il s’attendait à porter un maillot des Cavs l’an prochain. Même son de cloche du côté de Donovan Mitchell : « J’adore cet endroit. Il reste des objectifs à atteindre. Cette ville mérite un titre et nous allons continuer à essayer. »

Pour être honnête, on aurait été un peu surpris d’entendre autre chose publiquement, en conférence de presse d’après-match. Après tout, Cleveland vient de jouer sa première finale de conférence depuis les années LeBron. Pas un mince accomplissement malgré la leçon de basket infligée par les Knicks.

Néanmoins, si jouer la carte de la continuité semble envisagé dans l’Ohio, la situation contractuelle des deux stars reste particulièrement intrigante.

Donovan Mitchell souhaite également rester dans l’Ohio :

« J’adore cet endroit, je ne sais pas comment le dire autrement, mais j’adore cet endroit. Il reste des objectifs à atteindre. Cette ville mérite un titre et nous allons continuer à essayer. » https://t.co/jNr0Gz2mCN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

James Harden, bientôt 37 ans et récupéré par les Cavs à la deadline contre Darius Garland, possède une player option à 42 millions de dollars sur la saison prochaine, garantis à hauteur de 13 millions à l’heure de ces lignes (totalement garantis le 11 juillet). Il peut donc théoriquement devenir agent libre, mais le Barbu et les Cavs devraient se mettre autour d’une table pour négocier une prolongation de contrat. Reste à voir la durée et à quel prix. Les performances très mitigées d’Harden en Playoffs pourraient logiquement impacter les discussions…

Quant à Donovan Mitchell, il lui reste deux ans de contrat avec Cleveland mais il peut devenir agent libre dès 2027 sachant qu’il possède une player option sur la campagne 2027-28 (53,8 millions). D’après Bobby Marks d’ESPN, Spida est éligible à une extension de contrat maximale de 272 millions de dollars sur quatre ans cet été. S’il ne la signe pas, pour des raisons sportives ou financières (possibilité de signer pour… 350 millions sur cinq ans en 2027, après dix ans en NBA), son dossier pourrait devenir assez chaud dans l’Ohio. Les Cavaliers veulent évidemment éviter un scénario catastrophe où Mitchell partirait sans aucune contrepartie en 2027. On doute que Cleveland souhaite prendre un tel risque, en gardant Spida sur un contrat qui arrive à expiration.

Tout cela s’inscrit dans un contexte global assez tendu : les Cavaliers sont l’équipe qui possède la plus grosse masse salariale de toute la NBA (212 millions, au-dessus du second apron), et on peut avoir de vrais doutes sur la capacité de l’effectif actuel à franchir encore un cap supplémentaire, surtout au vu des limites défensives du duo Harden – Mitchell à l’arrière.

Fin de saison pour les Cavs.

T’es allé en finale de conférence.

Mais avec beaucoup de difficulté, et pour te faire sweeper salement derrière.

Un très gros été à venir à Cleveland. Qui tu gardes ? Quels joueurs ? Et le coach ? Et LeBron ? C’est qui le projet ? pic.twitter.com/NRoPpRB37b

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

On peut aussi s’interroger sur l’avenir du coach Kenny Atkinson, qui gagne le match des stats avancées mais pas assez de vrais matchs de basket.

On s’attend également à voir de nouvelles rumeurs sur Giannis Antetokounmpo, LeBron James ou une autre star potentiellement disponible, Cleveland étant le genre de franchise à se montrer agressive sur le marché des transferts (mais la marge de manœuvre s’annonce très réduite au vu de la situation financière de l’équipe, et un capital draft limité).

Beaucoup de questions donc, qui devraient animer un été potentiellement très chaud dans l’Ohio.

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