James Harden a fait un bilan de ses Playoffs en conférence de presse après l’élimination des Cleveland Cavaliers face aux New York Knicks. Il s’est dit satisfait de ses performances et surtout en défense. Oui, vous avez bien lu.

Ce qu’on ne pourra pas retirer à James Harden, c’est qu’il s’est mouillé en sortie de sweep face aux New York Knicks. Après avoir déclaré que ses Cavaliers de Cleveland étaient, selon lui, une meilleure équipe que leurs bourreaux, le Barbu est revenu sur ses prestations individuelles en Playoffs.

« Je pense que je m’en suis plutôt bien sorti. Je ne m’évalue pas par rapport au shoot. En venant ici, je devais remplir les rôles qui devaient être remplis. Défensivement, j’ai été extrêmement solide, en attaque j’ai obtenu des tirs ouverts pour mes coéquipiers et je me suis intégré à un système qui était déjà mis en place. »

James Harden satisfait de ses performances en Playoffs :

« Je pense que je m’en suis bien sorti. En défense, j’ai été extrêmement solide. En attaque, j’ai permis à mes coéquipiers d’avoir des tirs ouverts et je me suis intégré au système déjà en place. » pic.twitter.com/qcbLsAOFmW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

Alors c’est sûr que d’instinct, le meneur de jeu qui se félicite de sa défense, ça prête à sourire surtout quelques jours après la démonstration de Jalen Brunson à ses dépends. Mais il est vrai qu’il a fait des efforts, par séquences, et que comparer à certaines époques, il s’est beaucoup amélioré. Maintenant est-ce que l’expression « extrêmement solide » n’est pas un peu forte ? On vous laissera en juger par vous-mêmes.

James Harden doesn’t guard ANYONE on defense…

Just stands around watching every time 😭 pic.twitter.com/gcRJP9TezK

— BrickCenter (@BrickCenter_) May 24, 2026

En attaque, il y a eu de bonnes choses notamment face aux Raptors et en deuxième partie de série face aux Pistons, mais aussi beaucoup d’irrégularité. James Harden a terminé ses Playoffs avec 19,2 points, 5,1 rebonds et 5,5 passes de moyenne à 41% au tir, 30% à 3-points et 83% depuis la ligne des lancers-francs.

En Finales de Conférence face aux Knicks, il n’a jamais dépassé la barre des 20 points ou des 5 passes décisives. Une belle baisse qui n’a pas aidé son équipe et l’éloigne encore de la bague…

James Harden se rapproche très sérieusement du record All Time.

191 matchs de Playoffs joués en carrière, 0 bague de champion NBA.

Il est à 3 matchs joués de dépasser Karl Malone… la saison prochaine ? pic.twitter.com/4e8xHKUpnW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 26, 2026

Alors bien sûr, libre à lui de dresser son bilan en fonction de ses propres attentes, mais quelques mois après un trade pensé pour le court-terme, les fans des Cleveland Cavaliers ne seront peut-être pas tout à fait en accord.