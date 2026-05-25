Nathan Soliman choisit la JL Bourg et l’Europe pour continuer sa formation !

Après avoir quitté le Pôle France pour l’Hermine de Nantes (Élite 2) cet hiver, Nathan Soliman va s’engager avec la JL Bourg l’an prochain, selon une information de Ouest-France. En ballotage avec Cholet Basket, le projet bressan a sans doute eu le dernier mot grâce à la place en EuroLeague gagnée avec le titre d’EuroCup.

Le duel avec Cholet Basket a été remporté par la JL Bourg ! Deux ans après avoir contribué à la fin de formation de Zaccharie Risacher (premier choix de la Draft 2024), la Jeu va à nouveau profiter d’un grand talent du basketball français de demain. Nathan Soliman rejoindra, selon Ouest-France, la JL Bourg l’an prochain. Cholet Basket était aussi en lice avec l’historique d’un des meilleurs clubs formateurs en Europe, mais le projet doté d’une place dans la meilleure compétition européenne a eu le dernier mot auprès du joueur et de son entourage.

🚨 Nathan Soliman (2009, Draft 2028) a fait son choix : ce sera la JL Bourg, selon une information de @JulienHip et @sports_ouest !

En duel avec Cholet Basket, le prospect et son entourage ont choisi le projet bressan, qui sera notamment engagé en EuroLeague dès la saison… pic.twitter.com/KUnRNolqi6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 25, 2026

Nathan Soliman est l’un des principaux prospects de la génération 2009, éligible pour la Draft 2028. Même si l’échéance est encore lointaine, il est déjà dans le top 5 de la plupart des listes des joueurs de la future cuvée. Passé par le Pôle Pays de Loire puis l’INSEP, il va désormais découvrir le championnat de France et l’EuroLeague (sous réserve d’acceptation de l’engagement pour le club), après avoir brillé dans les tournois ANGT, l’équivalent junior de la meilleure compétition européenne.