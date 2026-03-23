Nathan Soliman nommé MVP de l’ANGT Belgrade !

Malgré son arrivée à l’Hermine de Nantes à la fin du mois de février, Nathan Soliman (16 ans, 2m06) a tout de même disputé l’ANGT Belgrade (équivalent de l’EuroLeague Juniors) sous le maillot de l’INSEP. Et il a brillé !

Il est l’un des prospects les plus en vue à l’échelle mondiale. Les scouts se languissent de voir Nathan Soliman jouer au plus haut niveau possible, lui qui incarne désormais le futur du basketball français. À l’ANGT Belgrade, qu’il a disputé avec le Pôle France (section basket de l’INSEP), il a été impressionnant au point d’être nommé MVP.

Nathan Soliman a été élu MVP du ANGT de Belgrade remporté par le Pôle France ce week-end 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/hvhxxZZwoR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 23, 2026

L’ailier a dominé les débats tandis que le PFBB a lui remporté la compétition et décroché son ticket pour la finale, qui aura lieu à Athènes fin mai, en marge du Final Four de l’EuroLeague. En attendant, retour à Nantes pour Soliman, qui finira sa saison avec l’Hermine avant de probablement rejoindre un club de première division.