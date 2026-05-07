Menés 1-0 dans leur série respective, les Cavaliers et les Lakers espèrent relever la tête. Mais Detroit et Oklahoma City – numéro 1 de conférence en saison régulière – ne vont pas faire de cadeaux. Allez, par ici le programme NBA de la nuit.

TWO MORE GAME 2s TONIGHT 🍿

▪️ Pistons: 20 forced turnovers fueled Detroit’s Game 1 victory

▪️ Thunder: Chet’s 24p, 12r, 3b powered OKC to a Game 1 win

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— NBA (@NBA) May 7, 2026

Pistons – Cavs (1h)

1-0 pour les Pistons

Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass

Les Cavs vont-ils arrêter de faire des cadeaux à leur adversaire et enfin gagner un match à l’extérieur dans ces Playoffs NBA ? James Harden et ses copains sont les grands spécialistes des turnovers, eux qui ont perdu 19 ballons supplémentaires dans la défaite du Game 1 à Detroit. S’ils veulent récupérer l’avantage du terrain et mettre un coup de pression aux Pistons, ça passera par un match beaucoup plus propre. Problème : en face, les Pistons ont du matos en défense pour bousculer la bande de Donovan Mitchell. Alors, 1-1 ou 2-0 ce soir ?

Thunder – Lakers (3h30)

1-0 pour le Thunder

Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass

Les Lakers ont réussi l’exploit de limiter Shai Gilgeous-Alexander sous la barre des 20 points au Game 1. Mais dans le même temps, ils ont perdu 108-90. Ce constat fait très mal et est symbolique des limites de Los Angeles, tout particulièrement sur le plan offensif. LeBron James l’a dit : « Un gars à 37 points par match nous manque. Et on joue contre la meilleure défense en NBA. » Sans surprise, le Thunder a une très grosse marge sur ces Lakers privés de Luka Doncic, même sans Jalen Williams blessé. Le Slovène semble encore loin d’un retour…

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir