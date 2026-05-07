Playoffs NBA – Programme : les Pistons et le Thunder veulent doubler la mise
Le 07 mai 2026 à 20:08 par Nicolas Meichel
Menés 1-0 dans leur série respective, les Cavaliers et les Lakers espèrent relever la tête. Mais Detroit et Oklahoma City – numéro 1 de conférence en saison régulière – ne vont pas faire de cadeaux. Allez, par ici le programme NBA de la nuit.
TWO MORE GAME 2s TONIGHT 🍿
▪️ Pistons: 20 forced turnovers fueled Detroit’s Game 1 victory
▪️ Thunder: Chet’s 24p, 12r, 3b powered OKC to a Game 1 win
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— NBA (@NBA) May 7, 2026
Pistons – Cavs (1h)
- 1-0 pour les Pistons
- Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass
Les Cavs vont-ils arrêter de faire des cadeaux à leur adversaire et enfin gagner un match à l’extérieur dans ces Playoffs NBA ? James Harden et ses copains sont les grands spécialistes des turnovers, eux qui ont perdu 19 ballons supplémentaires dans la défaite du Game 1 à Detroit. S’ils veulent récupérer l’avantage du terrain et mettre un coup de pression aux Pistons, ça passera par un match beaucoup plus propre. Problème : en face, les Pistons ont du matos en défense pour bousculer la bande de Donovan Mitchell. Alors, 1-1 ou 2-0 ce soir ?
Thunder – Lakers (3h30)
- 1-0 pour le Thunder
- Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass
Les Lakers ont réussi l’exploit de limiter Shai Gilgeous-Alexander sous la barre des 20 points au Game 1. Mais dans le même temps, ils ont perdu 108-90. Ce constat fait très mal et est symbolique des limites de Los Angeles, tout particulièrement sur le plan offensif. LeBron James l’a dit : « Un gars à 37 points par match nous manque. Et on joue contre la meilleure défense en NBA. » Sans surprise, le Thunder a une très grosse marge sur ces Lakers privés de Luka Doncic, même sans Jalen Williams blessé. Le Slovène semble encore loin d’un retour…