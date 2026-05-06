James Harden et les Cavs battent un nouveau record de… pertes de balle

Les Cavaliers sont tombés lors du Game 1 à Detroit cette nuit (111-101), enchaînant une nouvelle fois les pertes de balle. James Harden et ses copains sont tout simplement sur un rythme record lors de ces Playoffs NBA 2026…

Perdre 19 ballons dans un match de Playoffs et offrir ainsi 31 points à l’adversaire, c’est l’équivalent de « se tirer une balle dans le pied ». C’est ce qu’ont fait les Cavaliers lors de la première manche à Detroit mardi soir.

Comme les Raptors, la défense des Pistons – physique et athlétique – propose un vrai défi à l’attaque de Cleveland, qui ne rate pas une occasion de se saborder. James Harden en tête, auteur de sept nouvelles pertes de balle cette nuit.

« On peut corriger ça, à 100 % » a déclaré le Barbu. « Quand on regarde mes pertes de balle, la plupart sont de ma faute, ça n’a rien à voir avec eux (Detroit), et ça a conduit à trop de points en contre-attaque. Si je devais pointer du doigt une seule chose de ce match, ce serait justement ça… Je dois m’améliorer, et je m’améliorerai en réduisant mes pertes de balle. »

Sept turnovers de plus pour Harden, 43 au total pour lui sur ces Playoffs (!!), et 141 pour l’ensemble de l’équipe des Cavs en seulement 8 matchs.

Purée les Cavs…

141 ballons perdus sur les 8 premiers matchs de Playoffs (17,6 en moyenne).

C’est le plus gros total en Playoffs NBA sur 8 matchs depuis 1996.

James Harden en a perdu… 43. pic.twitter.com/AnyLkshSqb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2026

Pour ne rien arranger, Donovan Mitchell n’arrive pas à peser offensivement comme il en est capable. Celui qui a pris l’habitude d’entamer chaque série de Playoffs avec minimum 30 pions au compteur a été limité à 23 unités et seulement deux lancers-francs tentés. Spida a pointé du doigt le manque de coups de sifflet :

« Ce n’est pas à cause de la différence aux LF (35 à 16, ndlr.) qu’on a perdu ce soir… Mais je ne sais pas, j’essaie d’être agressif. Un de mes amis a eu une amende (Jaylen Brown, ndlr.) pour avoir parlé de flopping… J’ai l’impression que c’est ce que je dois faire à ce stade… Je ne reçois par les coups de sifflet. Je ne sais pas pourquoi. Je ne floppe pas. C’est peut-être pour ça. »

Vous l’avez compris, ça ne respire pas la sérénité à Cleveland…