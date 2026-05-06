Dans une rencontre maîtrisée dès les premières minutes, les Pistons ont fait la différence, notamment grâce à une défense très agressive. Cleveland n’a jamais rien lâché mais s’est montré trop fragile des deux côtés du terrain. Cade Cunningham et Jalen Duren ont été clutch et n’ont pas cédé à la panique pour empocher ce Game 1 (111-101). 1-0 Pistons !

🚨 PISTONS WIN, 111-101 ! 1-0 DANS LA SÉRIE !

Rencontre en deux temps pour les Pistons, avec une belle première mi-temps suivie d’une 2e partie de match plus poussive mais néanmoins suffisante.

Peu impactants offensivement durant une grande partie de la soirée, Cade Cunningham… pic.twitter.com/41YPC2YjD6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2026

Le film du match

Malgré un bon début de match offensif de Donovan Mitchell, les Cavs sont pris par la grosse intensité défensive des Pistons, s’emmêlent les pinceaux, arrosent à 3 points et perdent ballons sur ballons. L’écart monte jusqu’à +18 pour Detroit dans un premier quart-temps parti sur un gros rythme.

Le deuxième quart-temps suit la même logique que le premier. Les Pistons peuvent, en plus, compter sur un très bon Danis Jenkins très précieux dès qu’il sort du banc. L’arrière des Pistons permet à son équipe, grâce à son impact défensif, de finir la première période bien devant (59-46).

Malgré ce début de match globalement maîtrisé, Detroit n’a jamais réussi à se débarrasser complètement de Cleveland. Les Cavs sont restés dans le coup, grattant petit à petit leur retard jusqu’à recoller au score en plein milieu du quatrième quart-temps. On a alors senti que le match pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. Mais dans les moments qui comptent vraiment, les Pistons ont gardé la tête froide.

Après l’égalisation, ils ont resserré la vis en défense et se sont appuyés sur leur duo Cade Cunningham – Jalen Duren, qui n’a pas été étincelant mais qui a été précieux en fin de match. Ils ont enchaîné près du cercle avec beaucoup d’efficacité, profitant de bonnes connexions entre les deux pour reprendre le contrôle.

The Cavs tied the game with 4:50 remaining.

Pistons’ 6-0 run after that:

Duren dunk (Cade AST)

Duren dunk (Cade AST)

Duren dunk (Cade AST)

Never surrendered the lead from that point on.

Detroit takes Game 1.pic.twitter.com/A9YH5f3NWH

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 6, 2026

Detroit a fait le boulot au meilleur moment, permettant de recréer un écart et de plier le match sans paniquer. Les Cavs de leur côté ont souffert des deux côtés du terrain et s’inclinent au final de 10 points (101-111). Il faudra faire mieux dès le Game 2 pour avoir de l’espoir.

Les stats du match

Comme souvent à Cleveland, les meilleurs joueurs n’arrivent jamais à bien jouer en même temps. Donovan Mitchell inscrit 23 points à 9/19 au shoot, James Harden suit de près avec 22 points, 8 rebonds, 7 passes mais à 1/7 de loin et avec 7 pertes de balle, tandis que Max Strus ajoute 19 points en sortie de banc. En revanche, grosse contre-performance pour Jarrett Allen, limité à seulement 2 points et 3 rebonds (3 fautes dès le premier quart) et Evan Mobley n’a, lui non plus, pas eu l’impact attendu (14 points, 9 rebonds).

Côté Detroit, Cade Cunningham termine meilleur marqueur de son équipe avec 23 points également et 7 passes, bien épaulé par Tobias Harris (20 points) et Duncan Robinson, auteur de 19 unités avec un 5/8 du parking. Jalen Duren, lui, toujours aussi discret n’a inscrit que 11 points mais a, au moins, été clutch en fin de match et ajoute 12 rebonds pour enregistrer un nouveau double double.

Le highlight du match

JAVONTE GREEN AU BUZZER !

Quel premier quart-temps des Pistons, sans doute leur référence sur 12 premières minutes dans ces Playoffs 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/cMtgtu4xJI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2026

Detroit est resté lucide dans le money time pour sécuriser ce Game 1. Un match de patron qui rassure au vu du premier tour. En revanche, à Cleveland, on continue de souffler le chaud et le froid ! Sauront-ils répondre dès le Game 2 ? Réponse dans la nuit de jeudi à vendredi.