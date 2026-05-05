Les demi-finales de conférence ont officiellement commencé hier et continuent ce soir avec deux nouveaux matchs de Playoffs NBA : Pistons – Cavs et Thunder – Lakers. Par ici la preview !

Two more Game 1s TONIGHT!

▪ Cavaliers: Jarrett Allen’s big G7 propels CLE to 3rd straight ECSF

▪ Pistons: first ECSF appearance since 2008 after 3-1 comeback

▪ Lakers: return to West Semis for first time since 2023

▪ Thunder: 3rd straight West Semis, seeking back-to-back… pic.twitter.com/j56k2Ni9PG

— NBA (@NBA) May 5, 2026

Pistons – Cavs (1h)

0-0

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

La preview

Qui arrivera à se remettre dedans le plus vite ? La réponse à cette question pourrait bien déterminer le vainqueur du Game 1 entre Pistons et Cavs ce soir à Detroit. Les deux équipes ont toutes les deux eu besoin d’une septième manche pour se qualifier dimanche. Physiquement comme émotionnellement, elles ont beaucoup donné, mais n’ont eu que deux jours pour récupérer et se préparer à cette nouvelle confrontation. Match très indécis, mais déjà important pour donner le ton de la série.

Thunder – Lakers (2h30)

0-0

Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass

La preview

Ce n’est pas une surprise, mais Luka Doncic manquera au moins le début de la série face au Thunder, et donc le Game 1 ce soir à Oklahoma City. De quoi rendre la mission quasiment impossible pour LeBron James et ses copains, malgré l’exploit du premier tour des Playoffs face à Houston. Certes, Jalen Williams est toujours OUT côté OKC, mais la solidité défensive/collective et les ressources du champion en titre devraient permettre à la bande de Shai Gilgeous-Alexander de faire le boulot à domicile.

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir