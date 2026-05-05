Les Celtics sont en vacances depuis samedi, et voilà déjà les rumeurs sur l’été à venir du côté de Boston. Selon Boston.com, les C’s pourraient envisager un transfert de Jaylen Brown, pour récupérer Giannis Antetokounmpo. L’équipe est en tout cas « à suivre » dans l’évolution du dossier autour de la situation du grec.

Oui, vous avez bien lu. Les Celtics sont, selon Conor Ryan (journaliste pour boston.com) une équipe à surveiller dans la course au recrutement de Giannis Antetokounmpo. Après une année de transition, menée par un Jaylen Brown exceptionnel en régulière, Boston pourrait choisir de transférer le joueur à sa valeur la plus élevée vers les Bucks en échange du double-MVP. Milwaukee serait alors libre de transférer Brown dans la foulée pour récupérer un maximum de choix de Draft.

Dans les faits, cela serait un transfert quasiment « neutre » sur le plan financier, et pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de jeu chez les Celtics avec deux superstars désormais réparties sur deux secteurs de jeu différents. Cela comblerait également la raquette des Verts avec le meilleur joueur disponible au poste 4.

Reste à voir comment les Celtics vont aborder cette intersaison, avec un énorme transfert de ce type ou plutôt en renforçant l’effectif à la marge, avec des choix ciblés sur les postes déterminés. Néanmoins, l’occasion de récupérer Giannis ne se représentera pas et comme l’indique justement Marc Stein, qui a aussi rapporté les informations mentionnées ci-dessus, Brad Steven n’est pas du genre frileux lorsqu’il faut ajuster l’effectif.