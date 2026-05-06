Sans grande surprise, les Lakers sont tombés lors du Game 1 à Oklahoma City cette nuit (108-90). L’absence de Luka Doncic s’est tout particulièrement ressentie, et LeBron James a pointé du doigt l’évidence.

Les Lakers ont fait un match suffisamment solide en défense pour espérer remporter le Game 1 face au Thunder. Ils ont même réussi à limiter Shai Gilgeous-Alexander sous la barre des 20 points, ce qui n’était pas arrivé en NBA depuis… mai 2025. De l’autre côté du terrain par contre, Los Angeles n’a pas vraiment vu le jour.

90 points marqués seulement

41% au tir dont 33% à 3-points (10/30)

Seulement 13 lancers-francs tentés

17 pertes de balle

Quand LeBron James, seul à surnager avec 27 points, a été interrogé pour tenter d’expliquer les galères offensives de son équipe, il n’y est pas allé par quatre chemins : l’absence de Luka Doncic face à une défense élite.

« On a un gars qui tournait à 37 points par match (qui nous manque). Il est là le problème. Et on joue contre la meilleure défense en NBA. Quand vous jouez contre une grande défense, vous avez besoin de joueurs qui peuvent attirer plusieurs défenseurs tout le temps. Je pense qu’on a eu des bons shoots ce soir et on les a ratés, mais quand vous jouez contre le champion en titre et il vous manque un gars qui tourne à 34 points de moyenne, vous devez être encore meilleur pour attaquer la raquette et ne pas perdre des ballons. »

LeBron James sur les galères offensives des Lakers, limités à 90 points vs OKC :

« On a un gars qui tournait à 37 points par match (qui nous manque). Il est là le problème. Et on joue contre la meilleure défense en NBA. » pic.twitter.com/yrbSMHXMEF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2026

En plus de l’absence de Luka (qui pourrait ne pas jouer du tout de la série à cause de sa blessure aux ischios), les difficultés d’Austin Reaves – 8 points à 3/16 au tir, 4 turnovers – pèsent aussi énormément vu le nombre limité d’armes que possèdent aujourd’hui les Lakers en attaque.

De retour de blessure il y a une semaine face aux Rockets, Reaves n’a pas encore retrouvé le rythme offensif nécessaire aux Lakers pour pouvoir survivre contre Oklahoma City.

« Il était absent un mois… » a déclaré LeBron. « On sait qu’il va rentrer des shoots, mais c’est compliqué de revenir après un mois d’absence en fin de saison. Donc c’est normal d’avoir des matchs où il rate des tirs. Mais sa simple présence nous aide. »

Quasiment personne ne donne la moindre chance aux Lakers dans cette série contre OKC. Et ce Game 1 montre pourquoi. LeBron James et ses copains ont réussi à poser quelques problèmes à SGA et Cie, mais la marge du Thunder semble tellement grande que ça pourrait se terminer assez vite avec un gros coup de balai.

Source déclaration : conférence de presse d’après-match