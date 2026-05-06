Le Thunder a pris son temps pendant trois quart-temps avant d’accélérer et de faire exploser la défense des Lakers. Malgré un LeBron James énorme, Los Angeles s’est contenté de limiter la casse… avant de finir par sombrer (90-108). OKC mène 1-0 et envoie un message fort : ceux qui avaient anticiper un sweep n’avaient peut-être pas tort !

⚡️ FIN DU MATCH : THUNDER 108-90 LAKERS

Les Lakers ont résisté au champion en titre grâce à un énorme début de match de LeBron James, mais derrière l’écart entre le deux équipes s’est vite fait ressentir.

Et OKC n’a vraiment pas été flamboyant, notamment sur la question du… pic.twitter.com/6YH3xcun13

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Le film du match

Les Lakers démarrent pourtant bien avec un petit run d’entrée impuslé par LeBron, mais le Thunder ne met pas longtemps à se mettre en route. Malgré plusieurs séquences intéressantes côté Los Angeles, l’écart reste constamment en faveur d’OKC.

Sur les trois premiers quart-temps, Los Angeles s’accroche. L’écart oscille, sans jamais exploser, et les Lakers restent globalement à portée. Mais on sent déjà que le Thunder contrôle le tempo, impose son rythme et gère sans réellement paniquer.

Beau troisième quart des Lakers jusqu’ici.

La défense extérieure d’OKC est clairement en train de ronfler, les aides comblent le premier rideau et ça donne des 3-points ouverts dans l’aile.

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L.A. est resté proche pendant trois quart-temps, et c’est déjà une petite victoire pour les Lakers. Mais dans les 12 dernières minutes, la réalité a fini par les rattraper.

Le Thunder a appuyé sur l’accélérateur pour s’imposer finalement de 18 points, en montrant toute la différence de niveau entre les deux effectifs. D’un côté, une équipe (en bleu) avec cinq joueurs capables de scorer de partout, de faire circuler le ballon et de punir à la moindre erreur, le tout avec une efficacité redoutable.

De l’autre, une équipe (en jaune) beaucoup plus limitée qui n’arrive pas à se créer des shoots, qui tente presque que des tirs difficiles et surtout une défense qui a complètement craqué. Les replis défensifs sont devenus quasi inexistants, avec des séquences où seuls trois mecs font l’effort pendant que les autres marchent. Bref, des paniers faciles en transition et un match qui échappe totalement en fin de rencontre… ça résume un Game 1 en faux semblant qui est tombé (inévitablement) dans l’escarcelle du Thunder (108-90)

Et on parle d’un Thunder qui n’a pas vraiment donné l’impression d’être en rythme de manière globale (premier match depuis une semaine).

Shai a été très poussif sur la montée de balle, y’a eu de multiples errements défensifs par séquence.

Les Lakers ont de la marge, mais OKC…

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Dans ce contexte, LeBron James a été immense. Meilleur marqueur du match avec 27 points, il a tenu son équipe à bout de bras face à ce qui se fait de mieux aujourd’hui en NBA, à son âge (oui, on rabâche, encore, mais bordel ce que c’est fort !)…

Il a été le seul véritable point de stabilité offensif des Lakers, créant, scorant et maintenant un semblant d’espoir quasiment à lui seul pendant une bonne partie de la rencontre.

LeBron James…pic.twitter.com/DlQOjKnnNA

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Les stats du match

Côté Lakers, la soirée a été très contrastée. LeBron James a donc été monstrueux alignant 27 pions, 4 rebonds, 6 passes, à 12/17 au tir… confirmant (pour les deux, trois qui en doutaient encore) qu’il est toujours le meilleur joueur de son équipe à 41 ans !

À l’inverse, Austin Reaves est complètement passé à côté avec un match affreux : seulement 8 points à 3/16 au tir, 4 pertes de balle et une prestation très compliquée qui a pesé lourd dans l’équilibre offensif.

Bien sûr, immense raté pour Austin Reaves.

8 points, 3/16 au tir, 5 rebonds, 6 passes, 4 pertes de balle.

Rien de vraiment positif à ajouter. Rendez-vous au Game 2, faudra mettre des tirs car ça peut aider dans ce sport.

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Côté OKC plusieurs joueurs ont brillé. Shai Gilgeous-Alexander, évidemment, a terminé avec 18 points en patron, dictant le tempo du match. Chet Holmgren a signé un gros double-double (24 points, 12 rebonds) avec un impact majeur dans la raquette. Ajay Mitchell a apporté 18 points précieux, notamment dans les moments clés. Et Jared McCain a prouvé qu’il était un très bon joueur à surveiller avec une magnifique séquence en fin de match.

Trois belles satisfactions côté OKC pour le Game 1 :

🔹Chet Holmgren : 24 points, 12 rebonds avec un superbe impact des deux côtés du terrain. De la hargne, les déplacements toujours bien sentis pour permettre de combiner avec les copains. Assurément le MVP du Thunder cette nuit… pic.twitter.com/5XdjdXqt5N

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Le highlight du match

La séquence de McCain en question…

MCCAIN HITS BACK-TO-BACK THREES 🔥

OKC is up 14 in Q4 of Game 1! pic.twitter.com/zU1QvvdkDB

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… et la greatness de LBJ en images !

LeBron James 27 Points, 6 Assists, 4 Rebs full highlight vs Thunder | 25-26 Playoffs G1 pic.twitter.com/FCYxvagLjz

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Les Lakers auront besoin d’un meilleur supporting cast, d’un bien meilleur Austin Reaves et (éventuellement) du retour du meilleur marqueur de la saison (quand tu veux Luka…). Sinon la série pourrait bien être terminée dans une semaine. Pour le suspense et pour la beauté des Playoffs, on espère que les Lakers nous feront tous mentir ! Game 2 dans la nuit de jeudi à vendredi…