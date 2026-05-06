Joel Embiid (Sixers) forfait pour le Game 2 face aux Knicks !

Mauvaise nouvelle pour les Sixers : Joel Embiid ne pourra pas tenir sa place ce soir pour le Game 2 chez les New York Knicks. Il vient d’être annoncé forfait.

C’est Shams Charania (ESPN) qui a décidé de bousiller le moral des Sixers ce mercredi soir.

🚨 JOEL EMBIID OUT POUR LE GAME 2 !

Mais c’est pas vrai 😭😭😭 https://t.co/KQeLjFdarF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2026

Auteur d’un retour héroïque face aux Celtics et présent au Game 1 face aux Knicks lundi soir, Embiid revient à la case infirmerie : blessure à la cheville et à la hanche, qui l’ont empêché de participer à l’entraînement de ce matin.

Difficile à l’heure de ces lignes de dire si cette absence est ponctuelle ou le signe de pépins plus sérieux. Joel reçoit actuellement des soins pour essayer de revenir. Ce qu’on sait par contre, c’est que les Sixers – menés 1-0 face aux Knicks – devront se débrouiller sans leur ancien MVP comme point d’appui offensif, et ainsi réactiver le mode « sans Joel » qu’on a pu voir à de nombreuses reprises cette saison.

Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, lâchez les chevaux !