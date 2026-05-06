Avant le Game 2 entre les Spurs et les Wolves ce mercredi soir, le coach de Minnesota Chris Finch a mis un coup de pression sur les arbitres en soulignant leurs oublis concernant les 12 contres de Victor Wembanyama (record sur un match de Playoffs).

Aux yeux de Chris Finch, il n’y aurait jamais eu de record NBA si les arbitres avaient correctement fait leur boulot lors du Game 1 entre les Spurs et les Wolves.

« C’est clair qu’il a vécu une soirée historique, mais quand on a regardé les images, au moins quatre contres n’étaient pas valables pour goaltending (contres avec le ballon en phase descendante, ndlr.) » a déclaré hier l’entraîneur des Wolves (via Dane Moore). « Pour moi, c’est un peu inquiétant qu’aucune de ces actions n’ait été sifflée. On a là un contreur hors pair, qui mesure 2,28 m, qui veut contrer tout ce qui bouge, et pourtant, personne ne semble se rendre compte que ces contres pourraient constituer des goaltends. […] Quatre goaltends, ça fait huit points. Vous savez ce que représentent huit points dans un match NBA ? C’est énorme. »

Rudy Gobert, pote de Wemby et grand spécialiste de la défense, a tenu un discours à peu près similaire, en y ajoutant une dose d’humour.

Rudy Gobert quand il a été interrogé sur la validité du record de contres de Wemby :

« Il m’a fait une faute sur le premier. Et il y en a sûrement trois ou quatre (pas valables). J’aimerais bien bénéficier du même traitement moi aussi. »pic.twitter.com/ohdkFIysJ7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2026

Alors, gros seum ou contestation légitime de la part des Wolves ?

Dans la performance monstrueuse de Victor en défense, il y a effectivement des contres qui auraient dû être sanctionnés par les arbitres : le second sur Terrence Shannon Jr. en début de match n’était clairement pas valable, et celui sur Naz Reid au début du deuxième quart-temps semble aussi en phase descendante (de peu).

Concernant le premier contre sur Rudy, une faute aurait pu être sifflée mais ça reste à l’interprétation de l’arbitre. Rappel de la règle en NBA : « si le défenseur parvient à se placer à la hauteur du ballon et à contrer le tir, tout contact ultérieur doit être considéré comme accidentel, sauf s’il est manifeste. Si le contact physique a lieu en premier, il s’agit d’une faute défensive. » Sur l’action en question, Wemby touche d’abord la balle avant le bras de Gobert. Contact accidentel ou manifeste ? Là est toute la question.

Quand on fait les comptes, on serait donc plus sur 9 ou 10 contres que 12.

« Au moins 4 de ses contres n’étaient pas valables. »

Hier, Chris Finch (coach des Wolves) a remis en question le record de Victor Wembanyama (12 blocks) lors du Game 1 Spurs – Wolves.

Ou comment mettre la pression sur les arbitres avant le Game 2. 🍿pic.twitter.com/kj7kfXa7oY

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Au final, c’est surtout un moyen pour Chris Finch et les Wolves de mettre la pression sur les arbitres avant le Game 2 de ce soir, et ainsi les pousser à être plus attentifs sur les tentatives de contres de Wembanyama.

Stratégie payante ? Réponse la nuit prochaine.