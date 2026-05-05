Victor Wembanyama : un match défensif historique (12 contres) mais un gros goût d’inachevé

Pourtant bien maladroit offensivement, Victor Wembanyama a sorti l’artillerie très très lourde pour protéger son panier dans ce Game 1 face aux Wolves. 12 contres, record NBA pour un match de Playoffs, et ça fait donc triple-double avec ses 11 points et 15 rebonds !

Si vous vous arrêtez au début de sa ligne de stats, le match de Wemby vous semblera sans doute assez banal. Très maladroit au tir (5 sur 17), oui il y a 15 rebonds et ça fait donc un double-double mais rien de bien bien folichon non plus. Une simple nouvelle journée au boulot pour le V, qui s’est malheureusement mal terminée avec une défaite dans ce Game 1 de demi-finale de Conférence face aux Wolves.

Mais attendez d’avancer un peu dans cette ligne de stats, et surtout, n’oubliez pas d’enfiler des bonnes lunettes de protection parce qu’on a eu le droit à une bonne grosse éclipse cette nuit… l’Alien a contré 12 ballons !!!

LES 12 CONTRES DE VICTOR WEMBANYAMA EN VIDÉO ! 🎥

RECORD ALL-TIME EN PLAYOFFS NBA ! 🔥 pic.twitter.com/7d6wlyEayw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2026

Oui oui c’est pas une faute de frappe, DOUZE CONTRES !!! Sur un seul match ! Assez facile de s’en douter mais il s’agit bien évidemment du record all-time pour un match de Playoffs NBA… ça ne fait que 5 matchs que le V a découvert la post-season.

Tout de suite ce double-double un peu banal devient un triple-double historique dont l’une des trois composantes résonnera encore pendant des années voire des décennies. Bon, à part si Wemby bat son propre record établi cette nuit.

Restons terre à terre tout de même. Si la boucherie défensive a été une pure régalade à suivre, les déboires offensifs de Victor font clairement partie des éléments qui ont fait perdre ce Game 1 aux Spurs. 5 sur 17 au tir, 0 sur 8 de loin, impossible de laisser cela se reproduire au Game 2 sous peine de se retrouver dans une panade collective compliquée à gérer mené 2-0 après deux matchs à domicile.

Malgré la dinguerie défensive, c’est vraiment ces matchs qui vont aider Wemby à progresser encore :

🔹 5/17 au tir

🔹 0/8 à 3-points

🔹 1/2 aux lancers

Le genre de performance offensive à ne pas renouveler si les Spurs veulent voir loin. Nul doute qu’il se relèvera vite ! 🙌 pic.twitter.com/DEWykkKmWG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 5, 2026

Il faudra attendre 3h30 du matin dans la nuit de mercredi à jeudi pour découvrir ce que Victor Wembanyama préparera pour cette deuxième manche face aux Loups. Il en faut plus !