Série surprise en demi-finale de Conférence à l’Est. Si les New York Knicks étaient attendus à pareille hauteur, ce sont les Philadelphia Sixers qui ont déjoué bien des pronostics en renversant les Boston Celtics après avoir été menés 3 à 1. Preview de ce bel affrontement.

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

19 décembre : Knicks – Sixers (107-116)

(107-116) 3 janvier : Knicks – Sixers (119-130)

(119-130) 24 janvier : Sixers – Knicks (109-112)

(109-112) 11 février : Sixers – Knicks (89-138)

Des scénarios surprenants et différents cette saison entre Philadelphie et New York. Surtout, que des victoires à l’extérieur ; l’avantage du terrain pourrait ne pas compter lors des deux prochaines semaines.

Lors des trois premières rencontres, les deux équipes étaient presque au complet (malgré une absence de Joel Embiid et une autre d’OG Anunoby), et le score est resté serré de bout en bout. Lors de l’affrontement du 11 février en revanche, Nick Nurse faisait évoluer son équipe C et leurs adversaires ont eu le loisir de s’envoler.

Au moment de commencer la série, les deux effectifs semblent en pleine forme ou presque alors s’il faut se laisser aller à l’optimisme, la « logique » de la saison régulière voudrait que cette demi-finale de Conférence soit très équilibrée. En plus, les joueurs s’adorent…

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— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) October 31, 2019

Toutes les stars, d’un côté comme de l’autre ont connu de belles performances et des plus compliquées lors des rencontres communes alors difficile de dire si le jeu penchera vers l’intérieur où les extérieurs. Il n’y a pas de tactique évidente qui se dégage, les joueurs les plus en forme feront pencher la balance.

Un changement de statut pour New York :

Au début de ces Playoffs, les hommes de Mike Brown n’étaient pas forcément dans la meilleure des dynamiques et n’étaient pas considérés comme les favoris de la Conférence Est. Certains les voyaient même sortir au Premier Tour face aux Hawks. Les Boston Celtics étaient largement plus plébiscités et même les Detroit Pistons voire les Cleveland Cavaliers semblaient souvent préférés.

Deux semaines plus tard, ils semblent être les plus à même de rejoindre les Finales NBA. Boston a été éliminé – on y reviendra – et les visages montrés par les deux autres « gros » sont tout sauf rassurants. New York a beau avoir mal commencé face aux Hawks, leurs trois derniers matchs sont des modèles de sérieux et de domination : ils ne semblent pas bons à prendre.

Karl-Anthony Towns a réussi à être largement plus trouvé dans la raquette donnant une largement meilleure variété à l’attaque. De l’autre côté du parquet, l’intensité physique de tout le groupe est monté d’un cran. Enfin, Mikal Bridges et Josh Hart ont commencé à mettre quelques tirs… Jalen Brunson et OG Anunoby ne sont plus seuls.

Les Knicks restent les Knicks et ce statut de favori peut être l’origine de grandes déceptions. La voie vers les Finales NBA semble presque royale et beaucoup se demandent ce qui peut mal se passer, alors plus que jamais, les stars de l’effectif devront se montrer sérieuses. Il ne faut pas passer à côté de l’opportunité.

Joel Embiid a un message pour les fans des Sixers :

« La dernière fois que nous avons affronté les Knicks, j’avais l’impression d’être au Madison Square Garden. Nous allons avoir besoin de votre soutien. Ne revendez pas vos billets. Si vous avez besoin d’argent, je m’en occupe. » pic.twitter.com/AvD4bX3e5b

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2026

Sauf qu’en face, les Philadlephia Sixers aussi ont apporté des motifs de satisfaction. Depuis le retour de Joel Embiid, les Sixers sont une autre équipe et ont réussi à renverser les Boston Celtics que personne ne voyaient perdre.

Ils perdaient 3 à 1 et ont montré une grande force mentale pour s’en sortir. Paul George avant de tomber malade le matin du Game 7 était sur une superbe lancée pendant que Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe et Joel Embiid se sont relayés pour dynamiser l’attaque.

Rarement une équipe n’a tant eu une « gueule » de faux septième. Cette équipe est dangereuse, l’a prouvé et se poserait comme des favoris au titre de la Conférence Est s’ils parvenaient également à faire déjouer l’équipe de la Big Apple.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Knicks – Sixers , dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai à 2h

Knicks – Sixers Game 2 : Knicks – Sixers, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 1h

Knicks – Sixers, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 mai à 1h Game 3 : Sixers – Knicks, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 1h

Sixers – Knicks, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 mai à 1h Game 4 : Sixers – Knicks , le dimanche 10 mai à 21h30

Sixers – Knicks le dimanche 10 mai à 21h30 Game 5* : Knicks – Sixers, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer

Knicks – Sixers, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai, horaire à déterminer Game 6* : Sixers – Knicks, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer

Sixers – Knicks, dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, horaire à déterminer Game 7* : Knicks – Sixers, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai, horaire à déterminer

*si nécessaire

🔥 LE PROGRAMME DE LA SÉRIE KNICKS – SIXERS :

🔹Game 1 (New York) : 2h, mardi 5 mai

🔹Game 2 (New York) : 1h, jeudi 7 mai

🔸Game 3 (Philadelphie) : 1h, samedi 9 mai

🔸Game 4 (Philadelphie) : 21h30, dimanche 10 mai

🔹Game 5 (New York) : TBD, mercredi 13 mai

🔸Game 6… pic.twitter.com/qY2SYfoUoK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2026

LA PREVIEW EN VIDÉO