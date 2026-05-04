Programme NBA : les Spurs de retour sur les parquets !

Le début des demi-finales de Conférence sont au programme cette nuit et avec elles, deux belles affiches. Les Knicks recevront les Sixers à 2h tandis que les Spurs seront hôtes des Wolves à 3h30.

Knicks – Sixers (2h)

Premier match de la série

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Deux jours après l’exploit réalisé au TD Garden, les Philadelphia Sixers vont visiter un autre jardin, celui du Madison Square, en plein coeur de Manhattan. Les deux équipes les plus en forme de la Conférence Est s’affrontent. Les Knicks ont impressionné lors des trois derniers matchs face aux Hawks, tandis que les hommes de Nick Nurse sont beaucoup plus forts depuis le retour de Joel Embiid.

Pour mettre une cerise sur un bien gros gâteau, le pivot camerounais a des antécédents avec sa match-up des deux prochaines semaines, Karl-Anthony Towns. Les deux joueurs se détestent et cela risque bien de donner du sel à l’une des séries les plus importantes de l’histoire récente des deux franchises.

LMFAOOO Joel Embiid and Karl-Anthony Towns had real Twitter beef back in 2019.

Now they’re about to meet in the second round of the Playoffs 👀🍿 pic.twitter.com/UhAlkYHIkA

— Hater Report (@HaterReport) May 3, 2026

Spurs – Wolves (3h30)

Premier match de la série

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C’est le retour de Victor Wembanyama et des San Antonio Spurs sur les parquets. Après avoir remporté leur premier tour sur le score de 4 à 1, ils ont pu bénéficier d’une petite semaine de « vacances ». Le groupe de San Antonio est prêt à affronter celui de Minnesota, redoutable malgré plus d’absences.

On le sait, Donte DiVincenzo ne jouera plus dans ces Playoffs. Anthony Edwards est annoncé questionnable dans ce Game 1 ainsi qu’Ayo Dosunmu. Mais qu’importe les joueurs, le système défensif et l’intensité seront présents. Rudy Gobert fera tout pour contenir l’Alien… on va se régaler.

Rudy Gobert sur son affrontement à venir contre Victor Wembanyama :

« C’est formidable pour le basket français : une jeune superstar qui affronte un joueur qui a de l’expérience. Tous les jeunes qui regardent en France. C’est incroyable… Quand on est gamin et qu’on regarde la… pic.twitter.com/vKZIsHRHVD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2026

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir