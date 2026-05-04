NBA Playoffs – Knicks vs Sixers : les pronostics de la rédaction

C’est l’heure des demi-finales ! Une grosse série opposera les New York Knicks aux Philadelphia Sixers. Les membres de la rédaction de TrashTalk ont rendu leurs pronostics, avez-vous les mêmes ?

Par ici la preview de la série, signée par la rédaction TrashTalk !

Nico M.

Et si c’était l’année des Sixers ? C’est la question qu’on peut se poser après l’exploit de la bande de Joel Embiid face aux Celtics. Mais dans le même temps, si 2026 n’est pas l’année des Knicks pour enfin retourner en Finales NBA, ça n’arrivera plus jamais. New York est favori, New York doit l’emporter, New York doit profiter de cette Conférence Est très ouverte pour aller le plus loin possible. Je pense que les Knicks ont conscience de l’opportunité et vont la saisir contre Philly. Contrairement à Boston, NY a du matos pour ralentir Embiid (probablement pas à 100%), et semble avoir trouvé le bon équilibre collectif après une petite frayeur face aux Hawks. Avec l’avantage du terrain en plus, les Knicks vont faire le boulot. Knicks 4, Sixers 2.

Pour le pronostic Knicks – Sixers : 4-2, la côte chez notre partenaire Unibet est de 5,20.*

Nico V.

Une série qui s’annonce disputée, avec deux pivots mal aimés comptant comme éléments forts dans chaque équipe. On nous promet un duel âpre, avec deux équipes qui puent quand même la lose dernièrement. L’une pourra effacer cette ardoise d’ici deux semaines maximum, et je vois bien les Sixers faire le coup grâce à un Joel Embiid revanchard qui signe l’une des belles histoires du printemps basket. Les Knicks ont montré qu’ils pouvaient dominer, mais aussi qu’ils pouvaient se faire dessus. Là dessus, j’ai une nouvelle fois pleinement confiance en eux, surtout dans un match décisif. Knicks 3, Sixers 4.

Pour le pronostic Knicks – Sixers : 3-4, la côte chez notre partenaire Unibet est de 8,50.*

Robin

Il y a deux semaines, je voyais les Knicks perdre contre les Hawks et désormais je serais vraiment déçu s’ils ne parviennent pas à se rendre en Finales NBA… c’est dingue comme on se sent bien dans une veste réversible. Il faut dire que les manches s’enfilent comme des 3-points d’OG Anunoby et que le col se relève tel Karl-Anthony Towns après une bagarre avec Joel Embiid. Et lorsqu’on sait que Jalen Brunson est là pour gérer les fins de matchs et leur fermeture éclair, ça donne Knicks 4, Sixers 2.

Pour le pronostic Knicks – Sixers : 4-2, la côte chez notre partenaire Unibet est de 5,20.*

Tim

Deux franchises que j’avais annoncé sortantes au premier tour, tema la gueule de l’Hexpert, mais on va essayer de faire mieux sur ce second tour… du coup j’annonce le septième de Conférence sortir le troisième. Je sais pas ce qui s’est passé à Philly sur ce premier tour, mais la ville de l’Amour Fraternel m’a emporté, au point que voir Paul George et Joel Embiid dans une finale de Conf en 2026 est devenu mon obsession. À voir si les genoux de JoJo tiendront le coup, sinon je vois les Knicks passer, mais en présence du pivot camerounais français américain, ça fait Knicks 2, Sixers 4

Pour le pronostic Knicks – Sixers : 2-4, la côte chez notre partenaire Unibet est de 6,50.*

Jules

On l’a vu au premier tour, beaucoup de choses dépendront de la présence ou non de Jojo l’asticot ! Mais c’est aussi l’heure de se bouger le derrière pour les Knicks qui restent favoris. Et, honnêtement, s’ils ne vont pas en Finales NBA cette année… je ne sais plus quoi vous dire tellement la voie est royale. Le cœur veut voir le Process emmener ces Sixers plus loin, la raison voit NY passer… alors dans ces cas là on fait généralement appel à un Game 7, et le cœur l’emporte ! Désolé la Knicks Nation mais je ne sais officiellement plus quoi vous dire… Knicks 3, Sixers 4

Pour le pronostic Knicks – Sixers : 3-4, la côte chez notre partenaire Unibet est de 8,50.*

Clément

D’accord, les Knicks sont favoris, en tout cas sur le papier. Mais désolé les Sixers m’ont choqué par leur résilience et le niveau qu’ils ont affiché pour faire des Celtics leurs petits. Le retour de Joel Embiid est bien meilleur que ce que n’importe qui espérait et nul doute qu’il voudra grignoter son « pote » KAT. PG13 n’est plus la punchline ambulante qu’il a pu être et la jeunesse est aussi talentueuse qu’insolente à Philly. Côté Knicks, j’ai peur que l’irrégularité les freine et que la défense de certains cadres soit plus que problématique. Je vois donc les Sixers passer, un prono pas si random que ça finalement. Knicks 2, Sixers 4

Pour le pronostic Knicks – Sixers : 2-4, la côte chez notre partenaire Unibet est de 6,50.*

*N’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. #FaitesPasLesBoloss