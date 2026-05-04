Masai Ujiri nommé président des Mavericks !

L’architecte du titre des Raptors en 2019 a retrouvé du boulot ! Masai Ujiri, qui a dirigé la franchise de Toronto entre 2013 et 2025, vient d’être nommé président des Mavericks, selon ESPN. Un choix du propriétaire Patrick Dumont, qui laisse le projet centré autour de Cooper Flagg à un homme expérimenté qui devra construire autour de lui un groupe visant les sommets.

Patrick Dumont est ambitieux. Le propriétaire des Mavericks souhaite placer sa franchise sur le devant de la scène en NBA, et fait pour cela appel à Masai Ujiri, l’homme derrière le titre 2019 des Raptors. Remercié d’un commun accord en juin 2025 juste après la Draft, Ujiri retrouve donc un poste à responsabilités en NBA, et symbolise l’ambition de Patrick Dumont, propriétaire des Mavericks.

Certes, Masai Ujiri n’a pas été irréprochable dans sa manière de gérer les Raptors avant son départ à l’été 2025.

Mais il reste une référence parmi les dirigeants NBA, un gars qui a apporté un titre à TORONTO, spécialiste du scouting et pas effrayé pour faire des gros coups.… pic.twitter.com/9OLfHe8S4f

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2026

Lié jusqu’ici au transfert de Luka Doncic, le proprio des Mavs veut redonner aux fans de Dallas une vraie raison de supporter l’équipe. Le cadeau du destin qu’a été le premier choix de la Draft 2025 a permis de considérablement accélérer l’après-Doncic, et l’objectif est désormais de compter sur le retour de Kyrie Irving pour former un duo déjà capable potentiellement d’accomplir de grandes choses.