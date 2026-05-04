Jamahl Mosley et le Magic, c’est officiellement terminé !

Jamahl Mosley n’est plus le coach du Orlando Magic ! C’est officiel, Shams Charania vient de l’annoncer, après cinq saisons de bons et loyaux services, le Magic a décidé de se séparer de son head coach. Tout juste éliminée par les Pistons, la franchise a pris une décision rapide mais attendue.

LE MAGIC SE SÉPARE DE JAMAHL MOSLEY ! 🚨

Comme attendu après la défaite face aux Pistons au premier tour (et une saison en dents de scie), Orlando cherchera un nouveau coach pour la saison prochaine ! https://t.co/I1TUDxyKEa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2026

L’histoire entre le Magic et Jamahl Mosley se termine donc après cinq saisons, avec un bilan global négatif (189 victoires pour 221 défaites), trois qualifications en Playoffs mais jamais aucun tour passé. Cette saison 2025-26 aura été celle de trop, après des attentes visiblement trop élevées. Annoncé dans le top 6 (au minimum) de la Conférence Est en début de saison, le Magic a soufflé le chaud et le froid pour finalement terminer 8e, disputer deux tours de play-in, puis retrouver les Pistons au premier tour des Playoffs.

Le pire, c’est que Jamahl Mosley est passé tout près de l’exploit face au premier de la saison régulière avant de voir son équipe s’écrouler. En effet, le Magic menait 3-1 avant d’offrir un choke historique lors du Game 6, puis de s’effondrer dans le Game 7.

Magic year-by-year under Jamahl Mosley:

2021-22: 22-60

2022-23: 34-48

2023-24: 47-35

2024-25: 41-41

2025-26: 45-37

Three straight first-round series losses.

Blew a 3-1 lead to the Pistons this season. https://t.co/itephePIuz

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 4, 2026

Tout cela n’aura pas aidé Mosley, qui s’en va après une saison ratée, mais peut au moins se féliciter d’avoir ramené le Magic parmi les équipes compétitives de l’Est, notamment grâce au très bon développement de Paolo Banchero.

Une page se tourne à Orlando, il faut désormais trouver un nouveau coach capable de faire passer un cap à cette équipe (Billy Donovan apparaîtrait comme un des favoris). Mosley, lui, va pouvoir prendre un nouveau départ. Un été plutôt agité à suivre…