Les Cavaliers finissent le job et envoient les Raptors en vacances ! Dans un Game 7 en mode diesel, les Cavs ont finalement appuyé sur l’accélérateur pour ne plus le lâcher et finir en beauté à la maison (114-102) ! Direction les demi-finales de conf’ face aux Pistons.

🚨 VICTOIRE DES CAVS 114-102 !!!

Un début de match en mode diesel, puis un 3è quart-temps de rêve pour mettre Toronto dans le rétro (38-19).

Il aura quand même fallu un Max Strus révolté dans un premier temps, puis un Jarrett Allen de gala pour porter ces Cavs vers leur… pic.twitter.com/UZWPDh9pkR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2026

Le film du match

Début de match intéressant avec une défense des Raptors bien en place qui leur permet de prendre jusqu’à 10 points d’avance dans le premier quart-temps. Mais un petit trou d’air à la fin des 12 premières minutes laisse les Cavs revenir à deux petits points ! 26-24 pour les visiteurs en fin de premier quart.

Dans le deuxième quart, Toronto reprend un matelas d’avance avant de voir (encore une fois) Cleveland recoller grâce à un run de 11-2 en fin de mi-temps. 49-49 à la pause : on disait que ce match allait être serré car les deux équipes abordaient ce Game 7 avec le MÊME nombre de points marqués… eh bien ce n’est pas cette première période qui contredira les stats !

Le défense de Cleveland prend ensuite rendez-vous avec ces Playoffs dans le troisième quart-temps. Les Cavs imposent leur rythme et leur jeu grâce à un énorme Jarrett Allen pour prendre jusqu’à 15 points d’avance. Toronto finit le troisième quart avec seulement 19 points… à ce niveau-là (ça vaut pas le Magic, mais quand même), ça ne pardonne pas !

Jarrett Allen était intouchable dans ce quart-temps 🔥pic.twitter.com/sAt91uIC9r

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Résultat du troisième quart : 38-19… les Cavs prennent plus de 20 points d’avance et entament le dernier quart dans les meilleurs conditions.

Le quatrième quart-temps n’est qu’une formalité pour les hommes de Kenny Atkinson, malgré une petite frayeur en toute fin de match. Score final : 114-102. Les Dinos y auront cru un peu, pas beaucoup… puis Jarrett Allen a vite puni tout le monde !

Les stats du match

Jarrett Allen justement. Le pivot des Cavs finit ce Game 7 en véritable héros avec une ligne de stats incroyable ! 22 points, 19 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 3 contres… une présence des deux côtés du terrain qui aura fait très mal aux Raptors.

Donovan Mitchell aligne lui 22 points également, James Harden complète le trio offensif avec 18 points.

JARRETT ALLEN A POSÉ UN CHANTIER DANS CE GAME 7 🏗️

🔸22 points

🔸7/11 au tir

🔸19 rebonds (dont 8 offensifs !)

🔸3 contres

Cette fois, les lumières n’étaient pas trop fortes 😎 pic.twitter.com/9D9lVq6MV0

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Côté Raptors R.J. Barrett et Scottie Barnes ont, encore une fois, porté les leurs avec respectivement 23 et 24 points. Scottie ajoute 9 rebonds et 6 passes !

Le highlight du match

Non une fois, et puis bonsoir non deux fois !!!

🛑 + 🛑pic.twitter.com/Kz5is2xata https://t.co/4Wnhy80ho0

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Cleveland aura eu le dernier mot et aura fait respecter la loi de l’avantage du terrain jusqu’au bout dans cette série. Les hommes de l’Ohio se qualifient donc dans la douleur pour les demi-finales de la Conférence Est et y retrouveront Cade Cunningham et les Pistons !

Les Raptors auront, eux, livré une saison surprenante jusqu’au bout et peuvent partir en vacances la tête haute.

RESPECT TORONTO !! 👏👏👏

Une saison surprenante avec ses deux All-Stars et une défense qui a fait dérailler plus d’une équipe.

Le chemin s’arrête une fois encore à Cleveland mais on a entrevu les bases d’un joli projet au Canada !

Le bilan des Raptors à Cleveland passe à 0-11… pic.twitter.com/27066NiuBj

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