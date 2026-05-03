C’est pour ces moments que le sport existe… pour ces matchs qui tiennent en deux mots : Game 7 ! La nuit dernière l’a encore prouvé, tout est possible. Alors, aura-t-on droit à de nouvelles surprises ce soir ? Les Raptors peuvent écrire leur histoire en remportant leur tout premier match de Playoffs à Cleveland. Tandis que le Magic peut entrer dans l’histoire, tout court, en rejoignant le cercle très fermé des têtes de série n°8 qui éliminent une tête de série n°1.

Magic – Pistons (21h30)

Égalité parfaite 3-3 (tout le principe d’un Game 7 finalement)

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

Le Game 7 entre Pistons et Magic s’annonce intriguant et indécis… Au vu de la claque reçue par Orlando lors de la deuxième mi-temps (nulle) du Game 6, on aurait tendance à dire que les hommes de Jamahl Mosley ont pris un tel coup sur la tête qu’ils n’arriveront pas à s’en relever. Mais, encore une fois, c’est un Game 7… et donc tout est possible. Les dynamiques ne comptent plus tellement, les états de forme sont tous, plus ou moins, égaux et seule l’équipe qui montrera le plus d’envie et la meilleure préparation l’emportera !

À noter (pour les plus superstitieux d’entre nous) que il y a exactement 23 ans Pistons et Magic s’affrontaient déjà dans un premier tour de Playoffs avec un scénario… IDENTIQUE ! Les Floridiens arriveront-ils à déjouer le mauvais sort et à devenir la 7e équipe de l’histoire à réussir l’exploit de sortir le #1 seed en étant #8 seed ? Réponse en prime time, dès 21h30 !

En 2003, les Pistons (#1) battaient le Magic (#8) au premier tour des Playoffs 4-3 après avoir été menés 3-1.

Bis repetita en 2026 ? pic.twitter.com/kJCwoHx7I0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026

Raptors – Cavs (1h30)

Égalité parfaite 3-3 (toujours le même principe…)

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Cleveland arrive dans ce Game 7 avec l’avantage du terrain. Et même si, pour certains, ça n’a plus vraiment d’importance (bonjour Philly !), dans cette série ça n’a jamais été aussi décisif. En effet, chaque équipe a gagné ses matchs à domicile et le terme « avantage du terrain » n’a jamais eu l’air mieux employé qu’ici.

Autre info importante à connaître, et qui ne va pas vraiment dans le sens des Raptors, les Dinos n’ont JAMAIS gagné un match de Playoffs à Cleveland (10 matchs, 10 défaites). Alors, les Canadiens vont-ils réussir à conjurer le sort ? Ou vont-ils s’incliner logiquement au vu du scénario de la série ?

CLE won Game 1 at home.

CLE won Game 2 at home.

TOR won Game 3 at home.

TOR won Game 4 at home.

CLE won Game 5 at home.

Will the Raptors hold serve and force GAME 7, or will the Cavs break the trend & win the series??

Game 6: 7:30pm/et, Prime

NBA Playoffs presented by @Google pic.twitter.com/dCnvJcXg6q

— NBA (@NBA) May 1, 2026

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir